El rancio comentario del Ovejas en 'TardeAR': "Daos todos por besados, no vaya a ser que me denuncie alguien"

Por Almudena M. Lizana |

Ana Rosa Quintana estrenaba el 18 de septiembre de 2023 'TardeAR', el programa producido por Unicorn Content que ocupa las tardes de Telecinco y que supone una nueva etapa para la presentadora, que llevaba más de 18 años en las mañanas de la cadena principal de Mediaset España. En su primer día, Quintana recibía a Ivana Andrés, capitana de la Selección Española Femenina de Fútbol, como primera invitada estelar tras la polémica de Luis Rubiales por su beso no consentido a Jennifer Hermoso.

'TardeAR'

Sin embargo, minutos después, 'TardeAR' recibía en plató a El Ovejas, personaje de ' El pueblo ' interpretado por Javier Losán que pretendía poner la nota cómica en el programa como el defensor del pueblo. Aun así, nada más entrar en el programa,, sobre todo si tenemos en cuenta quién era la primera invitada del programa.

"Daos todos por besados, no vaya a ser que me denuncie alguien", soltaba el personaje, provocando un momento de silencio incómodo. Ana Rosa Quintana intentaba cambiar rápidamente de tema, pero esa ocasión no iba a ser ni la primera, ni la última vez, que se frivolizaba con los abusos sexuales en el estreno del formato.

Más comentarios

Además de este cuestionable momento, en la primera mesa de debate de 'TardeAR' se recordó cómo un viandante le tocó el culo a Isa Balado en 'En boca de todos' y tanto Vicky Martín Berrocal como Mario Vaquerizo hacían de menos lo que le ocurrió a la reportera en directo. "Si un desconocido me toca el culo no me importaría", soltaba Berrocal, alegando que hacía mucho que no ligaba.

Poco después, Ana Rosa Quintana recibía a Manuel Marlasca en el plató. Uno de los casos que el periodista especializado en sucesos traía era la surrealista detención a un hombre que eyaculaba en los coches de sus vecinas. "¿Y eso es abuso sexual a los coches?", preguntaba en tono jocoso la presentadora.