De '¡Qué me dices!' a 'Sálvame' y ahora 'TardeAR': Éxitos y fracasos en la historia de las tardes de Telecinco

Por Paloma Alves Archilla |

Desde hace unos meses estamos asistiendo a un evidente cambio en la parrilla de programación de Telecinco. Aunque muchos dicen aquello de que los cambios son necesarios y más en una cadena que está a punto de cumplir los 35 años de emisiones, lo que pocos habrían imaginado es que la gran damnificada de esa renovación sería precisamente la que hasta hace nada era la joya y gran protagonista de sus tardes. Y sí, nos referimos a 'Sálvame', el programa que llevó a Telecinco no solo a liderar las sobremesas sino también a extender sus debates y contenidos a la opinión y el juicio de la calle.

El pasado 23 de junio el plató cerró sus puertas, y lo cierto es que desde entonces la franja no ha logrado una remontada en las audiencias. Para solucionarlo llega, a priori, Ana Rosa Quintana, que tras despedir su programa matinal después de 19 temporadas, busca convertirse en la reina de las tardes.

Ana Rosa Quintana en la presentación de 'TardeAR'

¿Va a ser fácil hacerlo? Podemos vaticinar que no, porque si nos fijamos en las situaciones que siguieron a la cancelación de '¡Qué me dices!' y 'Aquí hay tomate', dos de los formatos estrella de sus respectivas épocas, lo cierto es que recuperar sus datos no fue tarea sencilla. Y es que, aunque llevemos décadas hablando de la crónica social en la franja vespertina, lo cierto es que la oferta de Telecinco en ese tramo ha ido mucho más allá.