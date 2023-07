Por Beatriz Prieto |

Días después de que se diera a conocer la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro tras tres años de relación, el propio puertorriqueño ha sido el primero en pronunciarse y confirmar la noticia a través de las redes sociales, publicando un comunicado que, lejos de calmar las aguas en medio de los rumores y teorías sobre sus supuestas deslealtades, despertó numerosas críticas en su contra al asegurar, entre otras cosas, que se habían separado "unos meses atrás".

Rosalía habló de su futura boda con Rauw Alejandro el pasado mes de junio en 'El hormiguero'

"Durante todos estos años,que he vivido en pareja", arrancaba el artista, quien manifestó que "jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí". Por ello, Rauw confirmó que

Asimismo, el puertorriqueño desmintió que hubieran roto por alguna clase de deslelatad: "Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero, en nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad". Rauw confesó haberse tomado un tiempo "para asimilar todo esto", durante el cual "han surgido alegaciones públicas erróneas y, por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

¿Ha sido realmente sincero?

Rauw concluyó su comunicado dando las gracias a sus fans "por estar ahí", aunque sus palabras parecieron no convencer a muchos, sobre todo en cuanto al hecho de que aseguraba que la ruptura se había producido "meses atrás". No solo porque él mismo hubiera publicado stories en Instagram hacía solo unos días reiterando su cariño por Rosalía, tal y como compartían algunos fans de la pareja, sino por el hecho de que la misma catalana había visitado 'El hormiguero', a mediados de junio, donde había hablado muy ilusionada de su entonces próxima boda con el puertorriqueño.