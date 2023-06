Por Franc Recio Martínez |

'El hormiguero' ha contado este lunes 12 de junio con la visita de una de las cantantes del momento como invitada. Casi un año después de su última entrevista, Pablo Motos ha recibido a la que es, posiblemente, la máxima representante de la música española en el panorama internacional actual. Rosalía ha vuelto al formato de Antena 3 para presentar ''Tuya'', su último trabajo, pero también ha querido hablar de su compromiso con Rauw Alejandro.

Rosalía

La cantante no ha dudado en pronunciarse sobre la boda e incluso ha reconocido que ya le ha echado el ojo a algún posible diseño para ese día tan importante: "Parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya para la vuelta"., ha expresado tras dejar claro que antes del enlace debe finalizar su año de intenso trabajo en la música.

Antes de zanjar el asunto, la invitada también ha compartido con todo lujo de detalles cómo fue la pedida de mano: "Me lo pidió de una manera muy bonita. Estábamos en Puerto Rico, en casa de sus abuelos. Está en la montaña, se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas, bueno, fin de año". "Yo no me lo esperaba. Veo que se medio arrodilla y empieza a buscar el anillo que lo tenía encajado en el bolsillo. Lo sacó y me pidió que me casara con él. Me puse a llorar. Lagrimones", ha reconocido ante Pablo Motos.

Su último tema

Durante su entrevista con Pablo Motos, Rosalía ha presentado su tema "Tuya", un homenaje a la cultura japonesa, por el que se desplazó hasta Tokio para grabar el videoclip: "Era una excusa para volver". "Ponen por encima la colectividad al individuo. Lo hacen todo desde el respeto. Eso me emociona", ha comentado sobre las razones por las que siente cierta devoción por Japón y sus ciudadanos.