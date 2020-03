La razón por la que Courteney Cox está volviendo a ver 'Friends' durante la cuarentena

El confinamiento provocado por el coronavirus nos está sirviendo a muchos para ponernos al día con la montaña de series pendientes que crece día a día, y las estrellas de Hollywood no son ninguna excepción. Para aliviar este tiempo de aislamiento, Courteney Cox ha decidido ver 'Friends' para rememorar la década que pasó en una de las sitcoms más populares de todos los tiempos, de la que parece no acordarse del todo.

Courteney Cox en 'Friends'

Durante su intervención en 'Quarentine Minilogue', el espacio presentado por Jimmy Kimmel en YouTube, la actriz ha compartido los planes con los que se está manteniendo ocupada durante el encierro. "No paran de preguntarme cosas sobre 'Friends'," aseguraba Cox, para después reconocer que, a pesar de las alegrías que le ha dado Monica, sus neuronas no han conservado todos esos recuerdos: "No recuerdo haber estado en la serie. Tengo muy mala memoria."

"Me acuerdo de haber querido a toda la gente que participaba y haberme divertido, pero no recuerdo los episodios. Nunca superaría un test," afirmaba la intérprete, que ha decidido ponerle remedio a la situación viendo desde el comienzo la serie: "Acabo de empezar a ver la primera temporada. Es realmente buena." Consciente de esta revelación, Kimmel enfrentó a Cox a un trivial de 'Friends' con su primo Anthony, que terminó imponiéndose a la actriz, quien se comprometió a enviarle un regalo como premio.

Reunión aplazada

El principal plan de Cox que se ha visto frustrado por el coronavirus ha sido la grabación del reencuentro del reparto de 'Friends', cuyo rodaje habría tenido lugar entre el lunes y el martes. Durante esta conversación con Kimmel, la actriz confesó que ya se había reunido con sus compañeros -a excepción de David Schwimmer- para preparar la grabación, que no tendrá lugar hasta mayo, aunque dependerá de cómo avance la epidemia. Por el momento, la idea de WarnerMedia es que este especial sea el producto estrella del lanzamiento de HBO Max, su inminente servicio de streaming.