Courteney Cox elegiría a Timothée Chalamet para dar vida a Joey en un reboot de 'Friends'

'Friends' es sin lugar a dudas una de las series que mejor ha envejecido y es que, pese a haber emitido su capítulo final en 2004, la ficción que narra las vivencias de un grupo de amigos veinteañeros sigue estando entre las más vistas de las plataformas de streaming. Habiendo conquistando a varias generaciones, no es de extrañar que los fans recibieran con mucho entusiasmo el retorno de los seis protagonistas en una reencuentro.

Courteney Cox escogería a Timothée Chalamet para dar vida a Joey en un reboot de 'Friends'

Courteney Cox, que dio vida a Monica Geller, también ha mostrado su emoción por este capítulo especial, que será una de las principales bazas para lanzar y promocionar HBO Max, una nueva plataforma de vídeo bajo demanda que llegará a Estados Unidos en mayo de 2020. "Vamos a pasarlo genial ya que ninguno de nosotros ha hecho eso. Me refiero a sentarnos para tener una conversación sobre lo que ha significado la serie para nosotros y para la gente", ha explicado la actriz.

Cox ha dado estas declaraciones en una entrevista con Kevin Nealon, en la que también ha confesado que tendría claro a quién elegiría ella para dar vida a Joey Tribbiani si se hiciera un reboot de 'Friends': Timothée Chalamet. El protagonista de "Call me by your name" sería, según Cox, la opción perfecta para reemplazar a Matt LeBlanc en el papel del seductor del grupo. La actriz no ha querido mojarse más y no ha desvelado qué otros actores elegiría para dar vida a un grupo de amigos que conquistó a gente de todo el mundo.

Una serie sin fecha de caducidad

Quizá los fans de la serie esperaban que el reencuentro de los protagonistas de 'Friends' fuera para rodar un capítulo especial en el que se mostrase qué había pasado durante estos años en las vidas de Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Mónica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry), pero finalmente no será así y solo concederán esta entrevista puntual.

Tampoco se ha confirmado que pueda haber un reboot con nuevos actores; así que por lo pronto, los seguidores tendrán que conformarse volviendo a ver los capítulos de las diez temporadas durante las que se prolongó la serie. Una ficción que sigue ganando adeptos, sorprendiendo a Courteney Cox, que considera "fascinante" el poder de 'Friends': "Es increíble cómo una sitcom puede unir tanto a la gente".