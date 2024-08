Las redes sentencian el estreno de 'Babylon Show': "¿Cuándo se supone que me tengo que reír?"

Por Joan Centelles Martínez |

Después de intentarlo con 'Cuentos chinos' el año anterior, Telecinco vuelve a apostar por la franja del access prime time esta vez con Carlos Latre y su 'Babylon Show'. El imitador aterrizó a la parrilla de la cadena azul este lunes 26 de agosto con la ambición de competir contra titanes como 'El hormiguero' o la secuela de 'La resistencia', que desembarcarán a sus respectivas cadenas en los próximos días. Como es habitual, la audiencia ha seguido de cerca el estreno del programa, que prometía humor, actualidad y grandes invitados. Sin embargo, aunque ha generado reacciones diversas, las redes sociales se han inclinado más por el suspenso.

Carlos Latre y Mari Carmen en 'Babylon Show'

. Sin embargo, nada más comenzar el programa, muchos usuarios no tardaron en catalogarlo como casposo y anticuado: "", expresaba uno. "", se preguntaba otro. También había algunos que se preocupaban por los cien "babylonios" que formaban parte del público: "", expresaba con sorna un usuario. En cuanto los colaboradores y su humor, el personaje de Mari Carmen y el reportero Walter Capdevila fueron los más perjudicados con las opiniones del público.

El arranque del programa tampoco terminó de convencer a la audiencia, que al sintonizar con el formato tenían otras expectativas: "Estoy viendo 'Babylon Show' por la noticia de 'Gran Hermano' y me encuentro con un humor desfasado y con una entrevista sobre fútbol. No es que el programa sea bueno o malo, es que simplemente los escenarios no encajan y el público de Telecinco no quiere consumir esto". Y es que, al contar con el seleccionador Luis de la Fuente como padrino y primer invitado, la temática del fútbol ocupó los primeros minutos del estreno, cuando la noticia que prometían de 'GH' era uno de los grandes reclamos del primer programa.

¿Cuándo se supone que me tengo que reír? Por estar preparado #BabylonShow pic.twitter.com/E6dbS44imC — j?viitt • (@javittCM) August 26, 2024

#BabylonShow tiene cero unidades de gracia, poco ritmo y secciones absurdas. Es como una masterclass de cómo no hacer televisión, dar mucha vergüenza ajena y aburrir a las ovejas, todo a la vez. pic.twitter.com/UWRrBDASVm — ant ??????????? (@abalos) August 26, 2024

Condenado al fracaso, le doy un mes en antena, semejante despropósito parece un programa de los 90 ????#BabylonShow — Chloe Swift???????????? (@chloesisoy) August 26, 2024

Vistos los primeros 5 minutos de #BabylonShow solo tengo algo que decir: pic.twitter.com/Bm70wD8s41 — David Chamizo (@davidchare) August 26, 2024

El reportero Walter es la mayor vergüenza ajena que me ha dado en televisión en muchos años. Por favor, que cancelen el #BabylonShow. pic.twitter.com/R1NglYwbIN — Kikito Matamoros (@kikito_dl) August 26, 2024

La tal Mari Carmen esa la ha contratado antena 3, es una hunde audiencia. #BabylonShow — Señor Troy McClure (@TroySenor) August 26, 2024

vale, creo que estoy entendiendo el programa

es un trampa de alguien que se quiere cargar Tele5 desde dentro

#BabylonShow — Val????????? (@Valeerixg) August 26, 2024

Punto positivo para el grafismo y sus animaciones en pantalla. El plató es ameno, amplio y agradable.

A Latre se le ve entregado, al igual que a Torné, pero me sobran, y mucho, las imitaciones de los años 90 y la tal Mari Carmen.

Me ha faltado chispa de arranque... #BabylonShow pic.twitter.com/c1NiBWWcBr — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) August 26, 2024

Pues no me desagrada el programa



Me parece más casposo el hormiguero #BabylonShow — ???? (@_Reality__Tv_) August 26, 2024

Vergüenza ajena. Poco más que comentar. ¡Bienvenidos a 1990 supongo! #BabylonShow — ¡¡FURBY SIN PILAS!! ???? (@FurbySinPilas) August 26, 2024

También lo aplaudieron

No todo fue negativo en la sentencia que marcó el público. Varios usuarios aplaudieron la conducción de Latre, así como aspectos técnicos como el diseño gráfico o la realización del programa. "La cabecera es una jodida obra de arte", valoraba uno. "Punto positivo para el grafismo y sus animaciones en pantalla. El plató es ameno, amplio y agradable", felicitaba otro, aunque también reconocía: "A Latre se le ve entregado, al igual que a Torné, pero me sobran, y mucho, las imitaciones de los años 90 y la tal Mari Carmen. Me ha faltado chispa de arranque...". "Pues no me desagrada el programa. Me parece más casposo 'El hormiguero'", expresaba un usuario con un dardo directo al programa de Pablo Motos. Con todo ello, habrá que esperar para comprobar si 'Babylon Show' es capaz de convencer, a medio y largo plazo, a la audiencia y hacer frente a sus principales competidores en las próximas semanas.