Carlos Latre ('Babylon Show'): "Tenemos que buscar nuestro propio estilo, no tenemos que mirar a los lados"

Por Joan Centelles Martínez

Carlos Latre y su 'Babylon Show' son las grandes apuestas de Telecinco para la nueva temporada televisiva. Después de estar vinculado a Antena 3 con 'El hormiguero' o 'Tu cara me suena', el humorista salta a Mediaset España para ponerse al frente de una "fiesta única y memorable que tendrá como leitmotiv 'no dejemos jamás de reír'", tal y como se autodefine el programa. En su desembarco al access prime time de la cadena azul, Latre contará en cada entrega con la presencia en el plató de grandes invitados de todos los ámbitos y llevará a cabo un divertido análisis de la actualidad de la mano de los "mil y un personajes" que se adentrarán en el "universo Babylon".

Carlos Latre presenta 'Babylon Show'

El presentador no estará solo ante el peligro. Xavier Sardà , Paula Púa, Raúl Maro, Rafa Maza, Borja Sedano, Leonor Lavado Yolanda Ramos , Aldo Comas, Esperanza Gracia Carla Pulpón , Palo Capilla, María Valero y Walter Capdevila. Todo ello en un plató cuya escenografía está inspirada en la simbología y la arquitectura de la civilización babilónica y que contará en cada entrega con un centenar de personas de público.para hacer frente a Pablo Motos David Broncano , que coincidirán con Latre en el access prime time de Antena 3 y La 1, respectivamente.y de las claves de 'Babylon Show', que se estrena este lunes en Telecinco.

Comencemos por el principio. ¿Cómo se gestó tu fichaje por Telecinco para presentar 'Babylon Show'? ¿Cómo es esa primera llamada?

Esa llamada llega desde Mediaset, y la verdad es que fue muy sorprendente, pero muy ilusionante. Me hablaron de que yo podía ser esa persona que podía llegar a Mediaset, esa cara nueva, esa cara amable, esa cara simpática y querida, y la verdad que muy honrado. Fíjate dónde hemos llegado que ya estamos presentando 'Babylon Show' en Telecinco.

¿Qué vamos a ver en 'Babylon Show'?

'Babylon' es el espíritu de la locura. No es un programa, es un ambiente, es un show, un espíritu. Lo que pretende es ser un espacio en el que, como en la antigua Babilonia, reine la creatividad, el divertimento, el cruce de caminos, la gente, el desenfreno, la fiesta, la locura... Eso queremos llevar. En la actualidad, en un momento en el que todo está todo tan convulso, tan polarizado, negativo y tan de haters, llevar positividad, buen rollo, actualidad, invitados, música, talento, actores, imitaciones... De todo, a un show que lo que pretende es que el público se lo pase bien y se olvide de sus problemas. Que se convierta un poco en: 'Oye, ¿qué ha pasado esta mañana en España?', ya verás la que lían los 'babylonios' esta noche.

Puestos a elegir, ¿quién sería tu invitado soñado?

Hay muchos. Me encantaría invitar al programa a Julio Iglesias; me gustaría tener a Robert Downey Jr., por ejemplo, al que admiro muchísimo; Hugh Jackman, me encantaría; Jimmy Fallon, James Corden... Hay mucha gente que me encantaría.

Si alguien tiene una razón para estar en 'Babylon Show' es Xavier Sardà

Contarás con Xavier Sardà en tu plantel de colaboradores, después de que tú fueras el suyo en 'Crónicas marcianas' hace 25 años. ¿Cómo vais a vivir este intercambio de roles?

Es maravilloso. Imagínate la ilusión que me hace tener a mi padre televisivo conmigo, jugando, pasándoselo bien y disfrutando. Si alguien tiene una razón de ser para estar aquí es él.

Porque tienes un montón de colaboradores. ¿Qué crees que van a aportar cada uno de ellos?

Mucho talento. Yo soy un fiel seguidor del talento. Creo que va a ser un espacio libre. Lo que me enseñó un poco Xavier, Chicho, Mainat y Cruz, Tinet Rubira... Lo que me han enseñado tantos maestros que he tenido: que el talento nace de la actualidad, de ser libre, de ser desenfrenado. Tener un espacio donde la gente pueda crecer y donde les dejemos ser. Lo que yo tenía en 'Crónicas marcianas', el "vuélvete loco". Eso es lo que vamos a tener con el talento.

Es muy diferencial, tenemos a gente tan potente como Xavier Sardà, Yolanda Ramos, Marta Torné, Josie, que ya son conocidos, pero novedades como Xavi Espinosa, que va a ser un imitador que la gente va a amar; Aldo Comas, que va a traernos la parte artística; Raúl Maro, que va a hacer una assistant que se llama Mari Carmen; vamos a tener costumbrismo, la calle... de todo. Muy diverso y muy divertido.

Carlos Latre y los colaboradores de 'Babylon Show'

También contarás con Esperanza Gracia, que ofrecerá sus particulares predicciones sobre las estrellas. ¿Te ha adelantado ya la cuota de pantalla que cosecharéis en el estreno?

Me ha dicho que estamos en la época de Acuario, yo soy Acuario, que viene el Mercurio Retrógrado y que hay una alineación astral el domingo, así que me ha dicho que va todo encaminado. O sea que yo lo que diga Esperanza va a misa.

Soy como el niño que ha crecido y tiene que buscar su propio camino

En estos años has estado más bien vinculado a Antena 3 con 'El Hormiguero' y 'Tu cara me suena'. ¿Cómo fue la despedida?

Imagínate, mucha penita. 'Tu cara me suena' ha sido el formato de mi vida, el programa más importante de mi vida. Y en 'El hormiguero' dejo muchos amigos, dejo el directo con Pablo y con toda la gente del equipo que han creado una filosofía y una magia espectacular. Penita, pero bueno, soy como el niño que ha crecido y tiene que buscar su propio camino.

Competirás en la franja del access prime time contra Pablo Motos, precisamente, y David Broncano, dos presentadores que conducen programas ya rodados. ¿Qué crees que te va a diferenciar de ellos?

Primero, que no estoy rodado. Segundo, que tengo que enseñar una propuesta diferente. 'Babylon' desde el primer minuto ya es algo diferente. 'Babylon' es 'Babylon'. Hablamos de un espacio en el que no hay formato, donde hay mucha más libertad. Tenemos que buscar nuestro propio estilo, no tenemos que mirar a los lados, tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que hacer que el público entienda qué es 'Babylon' y hacer que nos quiera y que, poco a poco, vayan entrando en Babilonia y se lo pasen muy bien.

Precisamente para diferenciaros comenzáis un poco antes que ellos. ¿Cómo crees que va a beneficiar esto al programa?

Al final es buscar esos huequitos que los otros nos dejan. Hacer el viernes también nos dará un día más. Y luego, empezar una semanita antes, que quieras que no, la gente que está volviendo ya de las vacaciones irá viendo de qué va esto nuevo de Latre.

Leonor Lavado y Carlos Latre como Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en una de las promos de 'Babylon Show'

Mediaset nos ha dado toda la libertad y toda la paciencia

De alguna forma coges el testigo de Jorge Javier Vázquez, que lo intentó con 'Cuentos chinos' el año pasado y no terminó de funcionar. ¿Sientes presión?

Ninguna. Agua pasada no mueve molinos que se dice. Mediaset nos ha dado toda la libertad y toda la paciencia. Dicen que es una carrera de fondo y que hay que asentar 'Babylon'. Así que estoy feliz y contento, no tengo presión ni nervios. Solo tengo ilusión.

Muchos presentadores se obsesionan por los datos de audiencia el día de después. ¿Tú eres de esos?

No. Yo solo quiero que la gente sea feliz. Creo que nuestra audiencia es cuántos han positivizado, cuántos se fueron a dormir más contentos, cuántos cambiaron el chip y se olvidaron de sus problemas. Ese es mi dato de audiencia, que el programa esté en la calle y que sea un programa de la gente.

¿Cuáles son tus expectativas?

Esas. Que el programa acabe estando en la calle y que la gente diga: 'Oye, mira lo que ha pasado hoy en la actualidad, verás tú la que lían los 'babylonios''. Que la gente acabe queriendo al programa, que creo que es para todo el mundo.

'Babylon Show' me llega en mi momento más maduro

Acabas de cumplir 25 años de carrera y lo has celebrado con el especial 'Carlos Latre. Inimitable'. ¿Qué balance haces de todos estos años? ¿Cómo entra 'Babylon Show' en esta ecuación?

Me llega en mi momento más maduro. Estoy muy tranquilo, feliz y sosegado. Llega en el momento en el que tiene que llegar. Al final, la paciencia es la que hace que la vida te ponga donde te tiene que poner. Ahora me ha puesto en 'Babylon' y estoy muy feliz de estar aquí, es un sueño. Estos 25 años han sido maravillosos, llenos de experiencias positivas, de menos positivas pero que hemos aprendido muchísimo, y creo que es un sueño.