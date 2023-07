El repaso de Pedro Sánchez a VOX y PP por la violencia machista: "No podemos aceptar que se banalice"

Por Almudena M. Lizana |

Tras más de cuatro años sin pisar el plató de 'El programa de Ana Rosa', Pedro Sánchez visitaba a Ana Rosa Quintana para dar una entrevista previa a las elecciones del 23 de julio de 2023. En ella, el Presidente del Gobierno ha abordado distintos temas, haciendo especial hincapié en la Ley del Solo sí es sí después de que la presentadora le señalase los fallos de la misma. "Es una buena ley que ha defendido a las mujeres. Permítame explicarme. Reconoce una atención especializada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales", empezaba diciendo Sánchez.

Ana Rosa Quintana entrevistando a Pedro Sánchez

"Han muerto 26 mujeres, posiblemente vamos a superar las cifras del año pasado.", replicaba Quintana. "El haber sacado la violencia de género de los hogares, el haberlo hecho un tema social, visible, un drama. El número de sentencias son entorno a 3.200. Existen y es motivo de vergüenza para los hombres de este país", respondía el líder del PSOE, mientras Ana Rosa Quintana volvía a repetir: "".

"Hace 20 años, nosotros hacíamos un programa que todos los días hablábamos de violencia de género. Recogimos más de 500.000 firmas para pedir una ley de violencia de género. Las mujeres estamos muy sensibilizadas, pero hay que reunirse con expertos y ver lo que está pasando", decía la periodista. "Todos estos debates que está habiendo de cuestionar la violencia de género, de hablar de violencia intrafamiliar en lugar de violencia de género, de decir que la violencia machista no existe, provocan inseguridad en muchas mujeres", decía Sánchez, atizando así a VOX y a su máxima de no llamar a la violencia machista por su nombre.

"Este es un tema muy grave, tenemos que poner toda la carne en el asador para que estas cifras se reduzcan. Lo que no podemos aceptar es que se banalice y se den pasos atrás", insistía Sánchez, señalando de nuevo al partido ultraderechista de Santiago Abascal. "Que los señores de VOX quieran hablar de violencia intrafamiliar me parece tan absurdo, francamente mal", añadía Ana Rosa Quintana, encontrando un punto en común con el Presidente del Gobierno.

Ana Rosa Quintana y Pedro Sánchez en 'El programa de Ana Rosa'

"Que se pacte con VOX y no se hable de violencia de género... He escuchado a Feijóo diciendo que lo que es obvio no se menciona. ¿Perdone? Lo que es obvio se menciona, se visibiliza porque es un objetivo de país. La igualdad de género es una cuestión de derechos humanos. Cuando escucho decir a Abascal que la violencia de género es un concepto ideológico, es que yo niego la mayor. El concepto de género es un término acuñado y asumido por parte de Naciones Unidas desde hace décadas", zanjaba Pedro Sánchez.

Tras la entrevista

Después de despedir a Pedro Sánchez, Ana Rosa Quintana ha vuelto a la mesa política y ha preguntado a sus tertulianos qué tal han visto su charla con Sánchez. A pesar de que algunos de ellos defendían a Pedro Sánchez, señalando que el político se iría del plató arrepintiéndose de no haber venido antes, otros eran muy críticos con él. Sin ir más lejos, la propia presentadora ha señalado que el del PSOE ha continuado con su papel de víctima. "Yo vengo llorada de casa", soltaba Quintana, añadiendo que si ella tuviera que escudarse en lo que dicen de su familia, de sus hijos y su marido, sería también una víctima.