Belén Rodríguez ha estado cuestionando en su espacio como colaboradora en 'Fiesta' el talento de Sylvia Pantoja. A la prima de Isabel Pantoja no le han sentado nada bien las palabras de la tertuliana, así que ha utilizado su cuenta de Instagram para despacharse con la periodista: "Todo tu discurso se basa en una mentira, no conoces la ética, ni ningún tipo de rigor periodístico". De hecho, no se ha quedado ahí, sus palabras han ido aumentando de tono. "Ha dicho cosas tan fuertes, que no podemos reproducir en este programa", informaba Verónica Dulanto sobre la censura del mensaje.

", escribía la cantante del clan Pantoja etiquetando a Belén Rodríguez por si no le llegaban sus palabras. Sin embargo, no ha amedrentado a la colaboradora: "Yo argumento y comento un vídeo, pero, cosa que yo no he hecho en mi vida, así que, guapa, cúrratelo un poco más si quieres que te consideren artista".

"Porque como eres tonta te diré... Ganar un Grammy no te hace más artista, y más hoy en día que todo es comprado", continuaba arremetiendo Pantoja. Además, la artista ha utilizado su sangre como prueba de su talento: "¡Y no te olvides de que a mí me parió una Pantoja, ignorante! Infórmate antes de echar mierda por esa boca!". Puestos a censurar, el director de 'Fiesta' ha decidido evitar incluso las palabras "tonta" e "ignorante".

Belén Ro no ha dudado en mantenerse en su postura, incluso evitando el apellido Pantoja: "Una persona que quiere que la consideren por su profesión, meterse en este fregado, entrar al trapo de lo que diga una colaboradora que está haciendo únicamente su trabajo. ¿Tú te imaginas a Karol G contestando a una colaboradora a través de su Instagram? Pero, hija, Sylvia González, ¿cómo te vamos a tomar luego en serio como cantante, cariño mío?".