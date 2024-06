Pedro García Aguado ficha como colaborador de 'Fiesta' tras ganar 'Supervivientes 2024'

Por Joan Centelles Martínez |

Con el apoyo del 54% de los votos, el pasado martes 18 de junio Pedro García Aguado se proclamaba vencedor en la reñida final de 'Supervivientes 2024'. Después verlo durante más de cien días en los Cayos Cochinos participando en el reality de Telecinco, al exwaterpolista lo vamos a seguir viendo en Mediaset de forma recurrente.

Pedro García Aguado y Emma García en 'Fiesta'

A García Aguado le hemos visto colaborando en ' Así es la vida ', el programa de Sandra Barneda César Muñoz , o en ' La última noche ', también de Barneda y que presentaba junto a Pablo González Batista . La buena relación entre el superviviente y Mediaset se ve reforzada con un nuevo programa a la lista, y es que ' Fiesta , tal y como adelanta El Confidencial.

El programa presentado por Emma García estrenaba el pasado 22 de junio una nueva etapa, con un plató renovado con nuevo decorado, grafismo, secciones y nuevos fichajes. El expresentador de 'Hermano mayor' se une así a la mesa de debate de 'Supervivientes All Stars', que está formada por exconcursantes como Alejandro Albalá o Ana Luque.

Donará el premio

El futuro colaborador de 'Fiesta' se sentaba precisamente en el programa el pasado 23 de junio para desvelar lo que hará con los 200.000 euros del premio. ''Yo soy adicto recuperado, tuve que pagar un tratamiento privado, no todo el mundo puede acceder a tratamientos", comenzó explicando Pedro García Aguado. "Hay personas que realmente quieren recuperarse y, a veces, la sanidad pública no les da el tratamiento que necesitan. Voy a financiar un par de tratamientos privados, residencial y ambulatorio, para quien realmente se quiera recuperar'', comentó. ''Qué menos que con ese premio, una parte, no todo, ayudar a personas que lo necesitan''.