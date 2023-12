Por Daniel Parra |

Queda muy poco para que los espectadores puedan ver el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2023/2024 de Antena 3. Durante los últimos días, la presentadora ha ido desvelando pistas sobre cómo será su indumentaria, además de publicar algunas promos en sus redes sociales. Los programas de Atresmedia han colaborado en dar más intriga al público a través de sus cábalas sobre el vestido que llevará Pedroche. Uno de ellos ha sido 'Espejo público', que durante la última semana ha hecho su propia investigación y, en su programa del viernes 29 de diciembre, ha tenido como invitada a la propia presentadora.

Cristina Pedroche y Miquel Valls en 'Espejo público'

El copresentador del espacio, Miquel Valls , le preguntó a Pedroche su opinión sobre el trabajo de 'Espejo público', y la presentadora de ' Password ' se sinceró: "Ya sabéis que yo os tengo mucho cariño,. Valls la interrumpió para asegurarle de que lo habían hecho "con todo el cariño y la admiración del mundo"., que me habéis puesto un investigador privado y un detective para conseguir el secreto", respondió Pedroche.

La presentadora de las Campanadas por décimo año consecutivo pidió paciencia: "Hay que esperarse, el domingo lo vais a ver". Al final de la conexión, Pedroche agradeció al programa que hicieran ese "'Equipo de investigación'", pero insistió en que debían esperar para ver su vestido. "Este año es el más especial porque sí que es vida y hay mucha vida detrás", aseguró.

Nuevas pistas en 'Zapeando'

El mismo día de su intervención en 'Espejo público', Cristina Pedroche apareció en 'Zapeando', programa del que es colaboradora, para dar más pistas sobre su vestido en Nochevieja. La presentadora aseguró que es el vestido más complicado de elaborar de todos los que ha llevado: "Es el primer año que no va a ser el mismo vestido que el de las fotos". "Es un vestido efímero", dijo, además de que negó que se pudiera tirar a un contenedor porque "a lo mejor no es una cosa física". "A lo mejor ni me lo tengo que poner", afirmó para cerrar la sección del programa.