Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Antena 3 quiere volver a ser líder en las Campanadas de 2023-2024, por ello, ha comenzado a promocionar la emisión en los intermedios publicitarios de la cadena. Sin embargo, no solo se está llevando a cabo este tipo de publicidad, sino que también se está hablando del vestido de Cristina Pedroche en diversos programas para aumentar la expectación de los espectadores. Alguno de los formatos que están llevando a cabo la promo de este evento son 'El hormiguero', el cual recibió la visita de la propia presentadora de 'Password', o 'Espejo público', donde han desvelado algunas pistas del look.

El equipo de 'Espejo público' muestra las pistas del vestido de Cristina Pedroche

. La colaboradora de 'Espejo Público' ha asegurado que Josie le ha dado el consentimiento para hablar del traje de la presentadora:. Tras ver un vídeo de las pistas que ha ido dejando la protagonista de las Campanadas de Antena 3,a lo que llevará Pedroche en la noche del 31 de diciembre.

El primero de ellos ha sido un diseño de Sergio Castaño conocido como "vestido coraza" en el que se emplean fibras para "conseguir que los vestidos tengan vida". Después de ver esta opción, Clara Courel ha enseñado un "jardín viviente", es decir, un vestido creado con una silueta de metal de la que brotan ramas si lo riegas. Por último, la experta en moda ha mostrado un look que ha llevado Bella Hadid y que se crea a partir de un material que se rocía con unos aerosoles como si fuese pintura.

Cristina Pedroche ha ido soltando varias pistas

Sin embargo, estos no son los primeros detalles que se ha destapado sobre el vestido de Cristina Pedroche, ya que la propia presentadora ha lanzado varios vídeos en los que deja caer cómo será su traje. Además, la colaboradora de 'Zapeando' ha ido desvelando datos en sus apariciones en televisión: "No es textil como tal. Ya llevamos unos años que huimos de la tela, o sea, no es un vestido como tal (...) El vestido es vida (...) Es una joya". Asimismo, ha confirmado que el color del look no lo ha llevado en ninguna de las anteriores Campanadas.