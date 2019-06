Risto Mejide carga contra Eduardo Inda por llamarlo onanista: "Cuando trabajo, nunca hago felaciones"

'Todo es mentira' saltó al prime time del domingo con 'Informe TEM: las cloacas del periodismo', un reportaje de investigación sobre la cara oculta de los principales medios de comunicación. En el mismo se mostró, por ejemplo, una conversación inédita de Eduardo Inda en la que confiesa trabajar dentro del círculo de influencia de Villarejo. De ahí que el director de OkDiario se convirtiera nuevamente en uno de los principales objetivos del espacio presentado por Risto Mejide.

'Todo es mentira'

Durante el programa de tarde, uno de los reporteros se acercó a Eduardo Inda en los pasillos de Mediaset preguntándole si había visto el reportaje y por su relación con el polémico excomisario Villarejo. El periodista, lejos de responder a las preguntas, contestó lo siguiente:

Tras ver las imágenes, Risto Mejide no tardó en responder a Eduardo Inda en el mismo tono y con indirectas: "Ya que tienes interés por mi vida sexual, soy onanista porque me gusta venir felado de casa. Así no tengo que hacerle felaciones a nadie cuando trabajo. ¿Lo entiendes? Cuando trabajo, yo nunca hago felaciones". Habrá que esperar para ver si estas palabras reciben algún tipo de réplica.

Ferreras, en el punto de mira

'Todo es mentira' ha vuelto a sacar a la luz la relación entre Ferreras e Inda. El programa ha recuperado unas imágenes pertenecientes a 2015, donde el presentador de laSexta aseguraba, refiriéndose al director de OKDiario, que "es mi amigo. Le pese a quien le pese y, pase lo que pase, voy a estar a su lado en esa aventura". Mejide no ha querido dejar pasar las declaraciones: "No sé si hoy el señor García Ferreras mantendría esa aseveración de 'pase lo que pase'".

Con la misma moneda

Risto Mejide ha decidido pagar con la misma moneda a Eduardo Inda. El presentador de Cuatro se encontraba por la calle cuando fue increpado por un equipo de OKDiario. Lejos de responder a sus preguntas de si había contratado a un detective para investigar a Inda, Mejide ha compartido en sus redes un vídeo en el momento en el que se encontraba con el periodista y donde informaba de que no iba a contestar a nada hasta llegar a su programa.