Risto Mejide echa del plató de 'Todo es mentira' a Girauta por llamar 'gilipollas" al público y no rectificar

Después de que los espectadores confesaran en un vídeo en la sección "Los jardines de Tem" de 'Todo es mentira' lo que opinaban del colaborador Juan Carlos Girauta, este se vio tan ofendido que les llamó "gilipollas" a aquellos que habían hablado. Desde aquel día, el lunes 10 de febrero, el público ha seguido mandado mensajes llamándole fascista y pidiendo que no vuelva a aparecer en este espacio de Mediaset.

Girauta se levanta de la mesa de 'Todo es mentira'

Una semana después, en la tarde del 17 de febrero, Risto Mejide habló de esto momento, ya que cuando mencionó la palabra "gilipollas", este no estaba en el plató. "Hubo alguien que hoy está aquí con nosotros e hizo algo que para mí es inadmisible. Y como a ese alguien le tengo mucho cariño y respeto, quiero darle la oportunidad de rectificar", contó Mejide antes de girar la cabeza hacia uno de sus colaboradores: "Juan Carlos Girauta, hace exactamente una semana llamaste gilipollas a nuestros espectadores".

"Mentira. Llamé gilipollas a los espectadores que habían grabado los mensajes que aquí pusieron", matizaba Girauta, por lo que el presentador se corrigió: "Entonces voy a retomar. A algunos espectadores. Te doy la oportunidad de rectificar". "No lo haré", seguía asegurando el colaborador mientras que Mejide le pedía por favor que lo hiciese, porque "podemos ser muy críticos, pero recurrir al insulto es una falta de respeto".

"Lo que esas personas dijeron fue insultante"

El colaborador defendía que el lunes anterior no sabía que le iban a poner el vídeo de gente opinando sobre él. "Yo jamás habría participado en un programa en el que se le da voz a una serie de espectadores escogidos con un criterio que no es estadístico. Me parece un formato despreciable, ese en concreto. Lo que esas personas dijeron fue insultante. Yo siempre contesto a los insultos y no voy a renunciar a eso. Es un espacio de encuentro interesante, pero hay un límite y cuando me insultan personalmente contesto", comentaba Girauta, por lo que Risto quiso mostrar el vídeo de los supuestos insultos. "Respeto tu derecho a no rectificar pero tú tienes que respetar que hay cosas que no voy a hacer. Como tú, defiendo mis principios y uno de ellos es el respeto al espectador por encima de todo", contaba Mejide.

Tras el vídeo, Risto volvió a darle la oportunidad de pedir perdón, pero el colaborador mantenía su palabra de no hacerlo. "No. Échame", retaba de forma rotunda. "Bien, pues adiós, Juan Carlos Girauta", le decía el político mientras se levantaba afirmando que "eso es lo coherente". "Pues te tengo que echar del plató. Adiós. Gracias", decía el presentador zanjando el tema, aunque el Girauta no se quería ir antes de desahogarse: "Yo no vengo a humillarme ante nadie. Quien no me ha respetado es la gente seleccionada en el vídeo y por tanto la producción de este programa".