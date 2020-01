La pulla de Risto Mejide a Cristina Cifuentes en 'Todo es mentira': "¿Hay cremas contra el coronavirus?"

Cristina Cifuentes se estrenó el martes 28 de enero como colaboradora de 'Todo es mentira'. Un debut apacible que se vio interrumpido por una pulla de Risto Mejide sobre el pasado delictivo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Concretamente, el presentador hizo referencia al famoso robo de las cremas en un supermercado que Cifuentes perpetró en 2011 y cuyo vídeo trascendió en abril de 2018, acabando por provocar su dimisión.

Risto Mejide y Cristina Cifuentes, en 'Todo es mentira'

El programa estaba tratando la alerta social relacionada con el "coronavirus" y Mejide quiso saber la opinión de sus colaboradores al respecto: "En principio no te mueres por este virus; es peligroso para personas muy mayores o con el sistema inmunológico deprimido", explicó Cifuentes. A su juicio, es "peligroso" que se genere un alarmismo desproporcionado.

En ese momento, Risto vio la puerta abierta para lanzar la pulla del día: "Y tú que eres una experta, ¿hay cremas contra el coronavirus?", dijo el presentador. Tras unos segundos de duda, Cifuentes se rió como el resto del plató y dejó caer un tímido: "Seguro que hay alguna...". "Había que romper el hielo", dijo Antonio Castelo alargando la broma: "Lo único es que tengas cuidado, que esto está lleno de cámaras".

"Sacaba el crucifijo si me hablabas de periodistas"

Acerca del foco mediático, Cifuentes confesó que lo había pasado mal durante este último año y medio. "Me he pasado un año que si me hablabas de un periodista te sacaba el crucifijo. No quería saber nada por mentirosos, por eso estoy en un programa que se llama 'Todo es mentira'", definió en su estreno. "Llegó un momento en el que yo personalmente preferí apartarme porque me hacían mucho daño cosas que se publicaban", lamentó la madrileña, desde ahora colaboradora colaboradora en las tardes de Cuatro.