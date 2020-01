Risto Mejide tacha de "vergonzosa" la entrevista a Pedro Sánchez en TVE: "No se repregunta nada"

Después de experimentar eso del gobierno en funciones, Pedro Sánchez concedía este lunes 20 su primera entrevista como presidente electo en urnas. Lo hacía en Televisión Española, en una charla conducida por Ana Blanco y Carlos Franganillo en el 'Telediario 2'. Junto a ellos, repasó las claves de la coalición con Podemos, las conversaciones con ERC y el sector nacionalista catalán y alguna que otra polémica vivida ya en sus escasos días en Moncloa.

Risto Mejide, en 'Todo es mentira'

Al igual que pasara con la entrevista de Vicente Vallés a Pablo Iglesias en 'Antena 3 noticias 2', hubo gente que no quedó contenta del todo con la entrevista y, entre ellos, se encuentra Risto Mejide, que no ha dudado de criticar con dureza la visita de Pedro Sánchez a RTVE: "Yo, sinceramente, ver una entrevista en Televisión Española al presidente del Gobierno en la que no se repregunta nada, a mí me da vergüenza ajena", sentenciaba en 'Todo es mentira'.

De hecho, no era el único integrante de la mesa de tertulia en pensar así. Montse Suárez, abogada, calificó el encuentro de "cobarde" y se mostró muy crítica con la actitud de Sánchez, a quien acusó de faltar a la verdad, y no por mentir per se, sino por lo que ella considera que fue omitir información intencionadamente, argumento que compartió Risto Mejide.

La entrevista

Todo político que se precie tiene que manejar el arte de la oratoria. Pedro Sánchez hizo gala de él en la entrevista en el 'Telediario 2', ya que consiguió desviar la respuesta directa a varias de las preguntas, como por ejemplo cuando Ana Blanco le recordó que el PSOE criticó muy duramente al PP lo mismo que ellos habían hecho con Dolores Delgado. Tampoco dejó muy claras las soluciones que tienen pensadas para el conflicto catalán o las negociaciones con ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, aunque la población no pudiera escuchar sus respuestas en la entrevista, será la que le examine con sus actos en los próximos meses de gobierno.