El miércoles 30 de octubre de 2024, Risto Mejide arrancaba el programa de 'Demos. El gran sondeo' de Telecinco informando de la ausencia de una de las participantes del programa de debate debido a la DANA que azotó Valencia. "Hoy tendríamos que ser 300 en estas gradas y, sin embargo, somos 299. Aquí donde estamos sentados tendría que estar Noelia Revenga, nuestra ciudadana de 37 años que, a estas horas, todavía no ha sido localizada", decía el presentador entonces.

Una semana después, Risto Mejide ha empezado el formato producido por Fremantle y Vodevil con una buena noticia sobre Noelia Revenga. "Hace exactamente una semana, una de nuestras compañeras, Noelia de 37 años, que en ese momento no sabíamos dónde estaba", recordaba Mejide. "y esta es una de esas tantas historias, como esas 124 personas que han sido rescatadas en las últimas 24 horas. Noelia esta noche está aquí con nosotros", comentaba.

La participante Noelia Revenga entraba muy emocionada en el plató, fundiéndose en un sentido abrazo con el presentador. "Solo te puedo decir gracias. Algún día nos podremos recuperar de esto...", decía la ciudadana, antes de explicar cómo vivió ella la tragedia de la DANA. "No teníamos luz y me eché la siesta. Estaba sola en mi casa, con mi niña de cuatro añitos y mi bebé de dos añitos. Cuando despertamos de la siesta, yo bajo de la cama, meto el pie en el suelo y el agua me llegaba a la rodilla", comentaba Noelia.

"Fui a las habitaciones contiguas y el agua entraba por los ventanales como cascadas. No paraba de entrar el agua", decía, entre sollozos por lo que vivió en su propia casa. "Yo no voy a pedir que nos ayuden, yo voy a exigir que nos ayuden", decía la de 'Demos'. "Solo quiero decir una última cosa. Programas buenos en televisión hay muchos, cada uno tendrá su gusto. Este programa no es bueno, este programa es necesario, que no se nos olvide", zanjaba la ciudadana afectada por la DANA.