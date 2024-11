El golpe de Ana Pastor a The Grefg sobre la difusión de bulos de la DANA: "Me parece decepcionante esto"

Por Pablo Fernández Pérez |

Tras la catástrofe de la DANA, muchos son los famosos que están queriendo ayudar y contribuir a la causa aportando lo máximo posible. Entre ellos, los streamers y youtubers no han querido quedarse atrás, y muchos de ellos han organizado directos benéficos en los que todo el dinero obtenido ha sido enviado, directamente, a las víctimas de la desgracia. Uno de esos streamers ha sido The Grefg, recaudando más de 140.000$. Sin embargo, no se ha librado de polémica.

The Grefg en su streaming benéfico

En su streaming, un suscriptor envió, y el comunicador murciano lo leyó asegurando que no sabía si era cierto o no. "Obviamente, chicos,", decía The Grefg, a lo que añadía:. Estos comentarios llegaron a ' El objetivo ', donde

"TheGrefg, me parece muy decepcionante esto", comenzaba la presentadora visiblemente molesta. "Que Rubén Gisbert lance basura y mierda todo el día ya lo sabíamos (...) pero que The Grefg, al que escuchan muchos niños, muchos adolescentes, y que hacía cosas interesantes, es decepcionante que lea un mensaje que es mentira radicalmente", continuaba Pastor. "Es una vergüenza, alguien con un altavoz tan grande, que tenga capacidad de soltarlo. Yo espero y deseo que en las próximas horas veamos a este youtuber rectificar", sentenciaba la periodista.

???? Ana Pastor (@_anapastor_) envía un mensaje a @TheGrefg después de difundir bulos sobre el Centro Comercial de Bonaire (Valencia).#ObjetivoDana pic.twitter.com/vWxi4SuiJw — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) November 4, 2024

La respuesta de The Grefg

'El objetivo' no fue el único programa que acusó a The Grefg de difundir bulos, también 'laSexta noticias'. El streamer no se ha quedado callado y, resubiendo el extracto del programa de noticias, ha twitteado: "Analicemos esto. Un canal de la televisión española pilla un clip mío. Cortan la parte en la que digo que es un comentario del chat y puede ser mentira. Lo sacan en las noticias. De los casi $150.000 recaudados en ese mismo directo no dicen nada", se quejaba el murciano. "Estamos jodidos", concluía notablemente ofendido.