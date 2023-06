Por Fernando S. Palenzuela |

Rocío Saiz se ha convertido en noticia por un altercado con la policía durante un concierto en el Orgullo LGTBIQ+ de Murcia. Su concierto fue paralizado a causa de un agente que quiso abrirle un atestado por enseñar los pechos en un punto de su espectáculo, algo que lleva haciendo desde hace una década en cada uno de sus bolos. Sin embargo, no se quedó ahí, sino que, como la propia artista ha explicado, quiso que se metiera en un cuarto con él y, al negarse, llevarla esposada por "haber incumplido varias leyes".

Rocío Saiz habla con Diego Losada en 'En boca de todos'

En la jornada del 26 de junio, ' En boca de todos ' recibía por videollamada a Saiz, quien aseguraba que, aunque nunca ha sufrido un acto tan violento como este. "Estoy feliz ahora mismo porque, entonces estamos celebrando todo mi equipo que estamos ganando, al menos esta lucha, que es una pequeña", confirmaba la también DJ. Tal y como Diego Losada ha pronunciado,y ha negado que hubiera una instrucción política detrás, puesto que se había hablado de que todo se debía al gobierno de PP y Vox.

"La primera vez que me pasó esto en Murcia fueron los medios de comunicación fascistas los que empezaron a insultarme", revelaba sobre una ocasión pasada. "Había cinco policías, de los cinco yo no sé si todos estaban de acuerdo con él. Él daba las órdenes y los otros las ejecutaban, entonces dudo que estuvieran de acuerdo con él. Esto fue abuso de poder unilateral por parte de él", analizaba Rocío Saiz, quien aseguraba que "la victoria será cuando no sea noticia por desnudarme".

El momento de la polémica

Durante los minutos que duró la intervención de Rocío Saiz, todo ocurrió con total tranquilidad y la cantante pudo explicarse sin ningún problema. Es más, el propio presentador se despedía así de ella: "Sabes que hay muchos tipos de medios de comunicación. En este queremos escuchar todas las voces y la tuya la hemos querido escuchar". La cantante agradecía la oportunidad, pero el problema llegaba justo a continuación, cuando Losada daba paso a Antonio Naranjo después de haber cerrado la conexión: "Tú negabas cosas cuando estaba hablando Rocío. ¿No estás de acuerdo con lo que ha ocurrido?".

"Como método de protesta que la mujer enseñe los pechos me parece espléndido, no tengo nada que decir", comentaba el colaborador, que afirmaba que el policía podría haberse excedido en sus funciones. "Sí me parece un poco más molesto el discurso posterior. Yo creo que cuando cantas bien o tienes las ideas muy claras, lo mismo no necesitas montar un circo, pero montar un circo es un derecho como cualquier otro y no tengo mucho que añadir. Sí le diría a esta gente que si es capaz de encontrar otras formas de llamar la atención, lo mismo les vendría bien porque esta ya está muy vista".

Antonio Naranjo, colaborador de 'En boca de todos' señalado por Rocío Saiz

En ese momento, el conductor lo frenaba: "En este programa preferimos expresiones como que esto es una expresión artística y esto no es montar un circo. Es una cantante que hace eso y forma parte de su show". Sin embargo, Naranjo lo pinchaba con que le molestaba que no opinasen como él. "A mí no me molesta para nada, pero discrepo de llamarle a esto montar un circo", se defendía Diego Losada. Sin embargo, el tertuliano soltó la última palabra antes de cambiar de tema: "A mí me parece que es montar un circo y un circo antiguo ya".

Rocío Saiz reacciona en redes sociales

La respuesta de Rocío Saiz a las palabras de Antonio Naranjo no se hizo esperar y rápidamente colgó un comunicado en sus redes sociales bajo el título de "periodistas aliados, por favor, combatid a esta gente". "Acabo de hacer una entrevista para 'En boca de todos' y cuando me han cortado la emisión, un señor llamado Antonio Naranjo ha aprovechado para insultarme y decir que lo que hago es un circo. Hago una llamada a todos los periodistas: por favor, no dejéis que nos pongan en peligro. Lo que acabo de vivir es humillante, angustioso y muy doloroso. No me han dejado defenderme. No me hagáis esto, por favor. Hacéis daño", recogía en su mensaje.

Poco después, Diego Losada respondía a su tuit con un extracto del vídeo donde él defendía a la cantante y contradecía el discurso de su colaborador. "Totalmente de acuerdo pero con un matiz. El programa actuó y yo, como periodista, también. Te paso mi reacción, supongo que no la pudiste escuchar. Gracias por la entrevista", explicaba en el texto que acompañaba a las imágenes. A continuación, Saiz contestaba, agradeciéndole sus palabras: "Por eso doy su nombre, cuando me cortasteis me fui llorando. No entiendo ni siquiera como podéis tener de colaborador a alguien así. Os agradezco al programa, a ti y a Rebeca todo lo que hacéis por mejorar el mundo. Pero no entiendo que le deis voz a alguien así".