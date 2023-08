Rodolfo Sancho toma una drástica decisión ante la presión mediática por el caso de Daniel Sancho

Por Redacción |

Durante las dos últimas semanas el caso de Daniel Sancho ha estado omnipresente en los programas de actualidad. La identidad del joven, hijo del actor Rodolfo Sancho, y lo truculento de su presunto delito, el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia, han sido alicientes suficientes para que los focos mediáticos se centren con especial efusividad en lo acontecido en el país asiático. Y esta insistencia no solo va dirigida hacia Daniel, sino que su padre también está en el punto de mira.

Rodolfo Sancho

El actor de ' El Ministerio del Tiempo ' ha emitido varios comunicados acerca de la situación relativa a su hijo, pero, como exponía su abogada Carmen Balfagón el domingo en ' Fiesta ',. "No puede ni sacar al perro. Está tan abatido y", afirmaba Balfagón, apelando a los medios paraal padre del presunto asesino.

Tras esas declaraciones, el siguiente paso dado por Rodolfo Sancho y sus representantes legales ha sido imponer un ultimátum: si no se detiene la presencia en el domicilio del intérprete, no habrá más declaraciones públicas. "Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, en nombre y representación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, comunican su firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones, de Rodolfo Sancho", manifiesta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Caso omiso

El mismo texto expresa que a esa petición acometida con anterioridad se le ha hecho "caso omiso", por lo que se espera que la amenaza de desaparecer de los medios sirva de aviso para que los reporteros dejen de apostarse en la residencia de Sancho, donde también se encuentra su hija. "Dicha presencia, como ya se ha insistido por estos portavoces, altera la vida de una menor que nada tiene que saber, en estos momentos, de la situación por la que está atravesando su padre", sentencia el comunicado.