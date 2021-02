El actor de doblaje Rodri Martín, despedido de 'Bruja Escarlata y Visión' por irse de la lengua

El quinto episodio de 'Bruja Escarlata y Visión' dejó a los espectadores con la boca abierta. Como ya avisaba en su título, "On a very special episode..." guardaba varias sorpresas para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque sin duda dejaron a la mayor de ellas para los últimos segundos del episodio. La gracia de ese final radicaba en que el espectador no supiese nada para que le pillase tan desprevenido como a la propia Wanda. Sin embargo, alguien estuvo a punto de estropearlo y lo ha acabado pagando muy caro.

Evan Peters en 'Bruja Escarlata y Visión'

Todo empezó el pasado 16 de enero, el día después de que Disney+ estrenase la ficción. El actor de doblaje Rodri Martín, que ha prestado su voz a actores como Dave Franco, Leo Howard, Alex Lawther y Cameron Boyce, decidió escribir un mensaje en sus redes sociales en el que anunciaba su participación en el doblaje de la serie: "Desde ayer, ya tenéis disponible en Disney+ 'Bruja Escarlata y Visión', la primera serie de Marvel Studios donde tengo el privilegio de volver a prestar voz a Evan Peters en el papel de Pietro".

Martín hizo lo que muchos otros actores suelen hacer, que no es más que promocionar su trabajo aprovechando el gran escapare que supone trabajar en un proyecto de esta envergadura. El problema es que, sin darse cuenta, estaba desvelando una de las grandes sorpresas de la serie. Y la metedura de pata fue doble porque no sólo desveló la aparición de Evan Peters sino también que éste iba a interpretar a Pietro, alias Quicksilver, al que ya encarnó en la franquicia X-Men pero no en el UCM.

Borrado sin dejar rastro

La noticia, por supuesto, se hizo viral rápidamente. Y aunque Martín borró el mensaje y cerró su cuenta de Twitter, el mal ya estaba hecho. Disney decidió despedirle y reemplazarle por Manuel Gimeno, la voz habitual de Charlie Cox en 'Daredevil', por lo que ahora mismo no hay rastro del vallisoletano en los créditos del episodio. La compañía es especialmente hermética con este tipo de proyectos y suele obligar a firmar acuerdos de confidencialidad a sus trabajadores para asegurarse de que nadie se vaya de la lengua antes de tiempo. Así que, con este 'despiste', Martín no sólo se habría quedado sin un trabajo sino que es muy probable que no vuelva a trabajar para Disney en una larga temporada.