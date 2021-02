'Bruja Escarlata y Visión' podría contar con un inesperado personaje de Marvel

Marvel nos tiene acostumbrados a desvelar información con cuentagotas, restringiendo sus mayores secretos para que las sorpresas permanezcan intactas. En el caso de 'Bruja Escarlata y Visión', en líneas generales se está siguiendo esa misma estrategia, aunque el adelanto del cuarto episodio mostrara más de lo habitual. Por lo tanto, cabe esperar lo inesperado de cara a los cinco capítulos restantes, y eso mismo ha querido resaltar una de sus protagonistas.

Elizabeth Olsen y Paul Bettany en 'Bruja Escarlata y Visión'

Por el momento, la serie ha jugado al despiste con sus tres primeros episodios, ambientados en una sitcom que ha ido mutando a pasos agigantados, para después sacarnos de la fantasía de Westview con una cuarta entrega mucho más explicativa, que ha supuesto además el debut de Jimmy Woo (Randall Park) y Darcy Lewis (Kat Dennings) en la serie. La irrupción de ambos ya había sido confirmada por Disney, por lo que aquí no había margen para la sorpresa, pero en lo que resta de temporada sí que viviremos algún que otro momento impactante.

Así lo ha confirmado Elizabeth Olsen en declaraciones a TVLine. Sin explayarse en exceso, la actriz, que vuelve a dar vida a Wanda Maximoff tras sus apariciones en el UCM, ha respondido afirmativamente al ser preguntada si 'Bruja Escarlata y Visión' contará con un momento tan imprevisto como el que marcó el desenlace de la segunda temporada de 'The Mandalorian'.

Fuera de los rumores

De hecho, Olsen se ha mostrado "muy emocionada" con esta aparición o suceso, que todavía no se habría filtrado. Al mantenerse bajo llave, esperaremos a que se emitan los próximos episodios de 'Bruja Escarlata y Visión' cada viernes en Disney+, que con este título ha arrancado una oleada de series originales de Marvel que proseguirá con 'Falcon y el Soldado de Invierno', 'Loki', 'What If...?', 'Hawkeye' y 'Ms. Marvel' este mismo año.