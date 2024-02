Por Beatriz Prieto |

, emitida en La 1, donde St. Pedro Jorge González consiguieron las cuatro últimas plazas para la gran final del sábado 3. Por ello,, en la que compartieron sus primeras impresiones.

"Estaba más nervioso en la votación que en la actuación", confesaba Almácor, puesto que "es la primera vez que me enfrento a algo tan grande". El cantante destacó haber "sentido la energía, la conexión con todo el mundo" al salir al escenario. "A partir de ahí, a gozar", aseguró el finalista, para quien lo más importante "era transmitir lo que quería". "Creo que en este formato caben todos los géneros y yo he aportado mi granito de arena con el urbano", apostó además el alicantino, cuya intención con su actuación había sido "hacer sentir a la gente como si fuese un videoclip, meter algunos efectos".

María Eizaguirre junto a los cuatro clasificados de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2024

"Es mucho trabajo, mucha emoción, muchos nervios... se vive una cosa muy fuerte y al final me siento muy querido y me tiene muy emocionado", declaró por su parte González, al hablar de sus primeras sensaciones, tras una actuación en la que "tienes que estar alerta todo el tiempo, muy exigente, controlando mucho el aire". "Pase lo que pase, siento que he ganado. El Benidorm Fest se ha convertido en algo icónico y encima el público me dio la máxima puntuación, que lo estamos haciendo para ellos, y de alguna forma se han sentido representados", añadía el artista.

"Que se prepare el jurado"

El ánimo del madrileño, además, no decayó al abordar una de las grandes quejas del público en la cita: la baja puntuación que recibió del jurado, el cual lo puso el tercero por la cola. "Ellos están para opinar lo que sienten. Lo único que puedo decir es que intentaremos dar mucho más para convencerlos en la final", respondió Gonzále, antes de lanar un "que se prepare el jurrado, que voy con todo" de cara la gran final. "Para mí no está perdido. Podemos cambiar de opinión y voy a intentar convencerlos", prometió el artista, quien desveló que, en caso de ganar la preselección, "tenemos preparada un nuevo master, donde el dance break es más amplio".

Muchos sentimientos

"Qué alegría estar aquí y haber gozado una semifinal tan bonita, porque haber visto tanto trabajo de todos los compañeros ha sido una gozada", manifestó por su parte Peláe, al reunirse con sus compañeros. La malagueña relató cómo, antes de salir al escenario, se había abrazado con sus compañeros para "sentirlo bonito, fuerte", tras lo cual se pronunció sobre su clasificación: "Es un honor y estoy muy agradecida que se haya recibido bonito, bien sentido y con la fuerza que merecía la canción y el público".

"Cuando he terminado, se me ha repetido la frase de que para mí esto es una justicia con mi árbol genealógico", declaró Peláe, al hablar de lo que significa su canción, ese canto a las injusticias durante el franquismo, como el asesinato de las 13 Rosas. "Toda la puesta en escena tiene mucho simbolismo, no es una cosa concreta, igual que en el videclip. Hay una parte que representa la historia y, otra, la libertad", explicó la malagueña, segura de que "creo que lo hemos podido llevar a cabo en un directo, que creo que era lo más complejo".

"No cambiaría nada"

St. Pedro fue el último en unirse al resto de clasificados, momento en el que el canario confesó estar "flipando todavía, me estoy recuperando y dando gracias a mis compañeros, a los equipo de TVE que nos lo pusieron muy fácil, a mis equipos que me llevaron en volandas. Yo solo tenía que cantar".

"Me metí en mi burbujita y no me sacaba nadie", reconoció el cantante, al hablar de sus sensaciones durante su actuación, con la que se llevó la máxima puntuación de la noche. Asimismo, St. Pedro aseguró que "yo no cambiaría nada, lo sentí todo mucho, mis compañeras rompieron también", al hablar de su puesta en escena, de la que explicó que las siluetas de las bailarinas eran "recuerdos de la relación que van pasando por mi cabeza".