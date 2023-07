Por Beatriz Prieto |

Tras el sonado cumpleaños de "El Turronero" que tuvo lugar el fin de semana y que reunió a múltiples famosos, entre ellos, Rosa López, la artista compartió su interpretación de su famoso "Europe's Living a Celebration" en el evento, junto al cumpleañero, por el cual recibió múltiples comentarios negativos. Por ello, López publicó un vídeo, en la mañana del 3 de julio, en el que compartía su enfado y se comprometía a seguir publicando lo que ella quisiera, a pesar de todo, el cual fue eliminado al llegar la noche.

Rosa López, en el cumpleaños de "El Turronero"

, con todo lo que ha conllevado poner un vídeo, que además se ha hecho aposta, porque hay cosas que son importantes también. Hay cosas que es no hacerlo perfecto todo.", confesaba la cantante, en el coche, con su pareja. "Luego no queremos que en la escuela haya problemas emocionales, de salud mental, psicológicos", criticó la granadina.

López desveló que acababa de quitar los comentarios de la publicación de su actuación, "para que no escriban más ya, porque no voy a quitar el vídeo" y aseguró haber sido consciente de que "ese vídeo se iba a comentar, que iba a ver opiniones del tipo que ha habido". "Estoy confirmando que, cuando las cosas se hacen bien, solo lo ven cuatro gatos, pero cuando subo algo de deporte, lo ve todo el mundo. Cuando no sale perfecto, todo el mundo se ensaña", se quejó la artista.

"Voy a poner lo que me dé la gana"

A pesar de las críticas, López afirmó que "de aquí para delante voy a poner lo que me dé la gana, por supuesto" antes de hablar de lo mucho que había disfrutado del evento. "Mis seguidores de hace veinte años me dicen las cosas en persona, con los que tengo confianza. Pero cuando lo hace alguien que no sabe de ti... hasta los huevos estoy ya. Que no tengo, pero estoy hasta los huevos", confesaba la cantante, quien concluía sus declaraciones tirando de ironía, pidiendo estar "atentos a los vídeos de deporte, a las desafinaciones, a las cosas que estuvieron mal". "Buen día, salud mental, positiva a tope. Quererse", se despedía López.