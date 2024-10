Por Almudena M. Lizana |

El 16 de octubre de 2024, Radiotelevisión Española reunía a los tres presentadores del Festival de Eurovisión Junior 2024 en una rueda de prensa. En ella, Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García estaban acompañados por María Eizaguirre, Directora de Comunicación y Participación del ente público. Tras visualizar un repaso de los últimos años de España en el certamen infantil, arrancaba la presentación con una emocionada Melani García.

Presentadores de Eurovisión Junior 2024

"Ha sido un sorpresón, me trae muchísimos recuerdos volver al escenario de Eurovisión Junior,", empezaba la artista que representó a España en Eurovisión Junior 2019 con 'Marte'. "Esta casa yo la siento como mía", seguía Ruth Lorenzo, provocando una reacción de Eizaguirre. "", tirándole una probable indirecta relacionada con el Benidorm Fest. "", contestaba la que fue representante de España en 2014, entre risas.

"Imposible estar mejor acompañado, me encantan los nuevos retos y estoy feliz de estar en esta aventura que no sabía la dimensión que tiene", añadía el actor Marc Clotet. "La preparación es no pensar, apoyarme en mis compañeros, confiar en el equipo y dejarnos llevar. Nuestra misión es que sea una gala divertida y que se vea que somos disfrutones", avanzaba Ruth Lorenzo, que pedía "perdón por adelantado" por su "dislexia severa", avisando que en el momento de las votaciones necesitará ayuda.

Últimas noticias del Benidorm Fest 2025

Aprovechando la rueda de prensa de Eurovisión Junior 2024, Eizaguirre adelantaba varios detalles de la preselección española para Eurovisión 2025 y su proceso de selección. "Hemos encontrado una mayor presencia de canciones folk y urbanas, alguna canción de rap, pero el género predominante es el pop", informaba la directiva.

"Hay varias candidaturas de artistas de nacionalidad no española, pero residentes en nuestro país. Se han presentado más mujeres que hombres, y por primera vez, hemos recibido una canción compuesta por inteligencia artificial", indicaba Eizaguirre, provocando la cara de póker de Ruth Lorenzo al escuchar lo de la IA.