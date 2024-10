España, Italia y Malta ya tienen orden de actuación en Eurovisión Junior 2024

Comienza la cuenta atrás para el Festival de Eurovisión Junior 2024 y desde las redes sociales oficiales del certamen ya han desvelado las posiciones en las que actuarán tres de los 17 países participantes. España acogerá el festival el próximo 16 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid y tendrá a la "cantista" Chloe DelaRosa como representante, a la espera de que el próximo 7 de octubre se anuncie la canción con la que actuará.

, representada por el pequeño Simone Grande y su canción 'Pigiama Party'. Cerca del ecuador,, que intentará dejar en lo más alto a España como país anfitrión. En último lugar,

Por el momento estos tres países son los únicos que conocen el lugar en el que actuarán. Este pequeño sorteo se ha realizado este mismo martes 1 de octubre en una reunión de jefes de delegación. Las posiciones de los 14 países restantes se decidirán cuando se acerque la fecha, teniendo en cuenta las dificultades que conlleven cada una de las actuaciones, además de otros aspectos que favorezcan el ritmo y equilibrio de la gala.

