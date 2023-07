RTVE anuncia un campamento de composición para el Benidorm Fest 2024 y aclara las dudas de las bases

Por Almudena M. Lizana |

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana; Antonio Pérez, alcalde de Benidorm; Elena Sánchez Caballero, presidenta interina de RTVE; y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE han arrancado la rueda de prensa de presentación del Benidorm Fest 2024 realizada el 26 de julio de 2023 en la propia ciudad. Tras sus discursos institucionales, se han anunciado las fechas del Benidorm Fest 2024, siendo el 30 de enero y el 1 de febrero las semifinales y la final el 3 de febrero.

Rueda de prensa del Benidorm Fest 2024

Tras esto y la aparición de Massiel como madrina de la presentación y Blanca Paloma , se incorporaban a la rueda de prensay jefa de la delegación española en Eurovisión, así como los asesores musicales de esta edición: Pablo Cebrián y Rayden

Entre las novedades del Benidorm Fest 2024, Vallejo ha anunciado el campamento de composición de canciones. "De una manera experimental queremos darle valor a los compositores y a las composiciones. A veces es difícil tener una canción que compita con determinadas condiciones en Europa y vamos a montar un campamento de canciones que será en septiembre", empezaba diciendo César Vallejo, desvelando la fecha, que se encuentra muy pegada a la finalización de presentación de candidaturas, siendo esta el 10 de octubre.

"Lo vamos a hacer de una manera muy acotada, muy pequeña, no va a interferir en el proceso del Benidorm Fest, puede ser que ninguna de esas canciones llegue a competir o no sea elegida, pero vamos a experimentarlo. Vamos a ver cómo podemos unir a compositores internacionales con compositores españoles y probar esa fórmula. Lo vamos a hacer acompañados de algunas editoras, de algunas discográficas españolas e iremos viendo hasta dónde nos lleva", añadía.

Los derechos de las canciones

Por otra parte, en la rueda de prensa también se abordaba la preocupación por parte de algunos artistas por las bases del Benidorm Fest y los derechos de las canciones que se presenten. "Solo para la canción que gane, no para las que se presenten, solo para la canción ganadora hay estipulado que RTVE negociará un porcentaje editorial, y ese porcentaje es un 15%. Ya para que nos quitemos las dudas, solo y exclusivamente para la canción ganadora. Todo ese dinero se va a reinvertir en el artista", señalaba César Vallejo.

Por su parte, Rayden señalaba que no ha sentido que este asunto haya afectado a los artistas. "No lo hemos percibido así, ha habido gente que a priori no se veía participando en el festival y han sido los primeros en dar el paso. No ha llegado tanto a los artistas como comentáis", desmentía el cantante de "Calle de la llorería". Por último, María Eizaguirre lo corroboraba: "No ha ocasionado ningún tipo de problema, es una cuestión simbólica y en principio no está suponiendo un problema a la hora de captar talento en el festival", zanjaba.

¿Un casting previo?

Para terminar, se ha preguntado a RTVE sobre la posibilidad de realizar algún control sobre la capacidad vocal, para asegurar la solvencia de los artistas seleccionados sobre un escenario. "Audición no, sería muy complicado y somos conscientes de esto. El trabajo tanto de Pablo como David va a hacer que la solvencia vocal sea mayor", puntualizaba Vallejo. "Vamos a valorarlo muy en serio a la hora de hacer la selección", indicaba Bordas.