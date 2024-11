Por Sergio Navarro |

¡Por fin ha llegado el día! Ya es oficial la lista de participantes del Benidorm Fest 2025. RTVE ha convocado a la prensa y a todos los artistas de esta edición para darlos a conocer. Eso sí, antes de arrancar la rueda de prensa, han querido homenajear a la Comunidad Valenciana tras la catástrofe de la DANA y han anunciado que todo el dinero recaudado de las entradas será donado para los afectados, mostrando vídeos de apoyo de anteriores participantes valencianos tanto de Festival de Eurovisión como de Festival de Eurovisión Junior.

César Vallejo y María Eizaguirre

María Eizaguirre ha ido dando paso a paso a cada uno de los nuevos participantes de la próxima edición del Benidorm Fest para que revelen el título de sus canciones y nos cuenten sus primeras sensaciones.. Aunque en un principio se ha anunciado que será antes de Navidad,

César Vallejo, codirector del Benidorm Fest se ha mostrado muy satisfecho con el nuevo cartel de participantes. Recuerda que han sido casi 1000 candidaturas, "lo que demuestra que está asentado como un festival de música global, en español y sus lenguas cooficiales y aquí vais a ver una buena representación de ello". Sin embargo, matiza que "este año no hay ninguna lengua cooficial, se han quedado a las puertas. Pero hay alguna sorpresa que tiene que ver con los idiomas y que tampoco habíamos visto nunca en el Benidorm Fest".

Vallejo adelanta datos del Benidorm Fest 2025

Este año todos los participantes han llegado al concurso a través del formulario, por lo que no ha habido "invitación directa", tal y como ha explicado Vallejo. Entre la lista de elegidos el directivo resalta que "hay géneros nuevos que no se habían escuchado antes en este festival", " voces absolutamente distintas y extraordinarias" y "gente novel y gente con mucha experiencia". De hecho, Vallejo afirma que será "la edición más espectacular de las cuatro".

También ha destacado que este año apostarán más por la publicidad de las canciones: "Vamos a hacer mucho más esfuerzo en la proyección de sus canciones para que suenen mucho en redes y plataformas estas navidades y lleguemos al Benidorm Fest con las canciones mucho más hechas". Además, ha señalado que aparte de aquellos artistas que han compuesto sus propias canciones, hay escondidos tras los temas "compositores o letristas que son conocidos".