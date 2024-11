Estos son los 16 artistas que participan en el Benidorm Fest 2025

Por Alejandro Burrueco Marín |

En la semana en la que Madrid se engalana para ser anfitrión del Festival de Eurovisión Junior 2024, RTVE ha aprovechado para anunciar a los concursantes del Benidorm Fest 2025. Ha sido durante una rueda de prensa en Prado del Rey donde María Eizaguirre ha ido presentando uno por uno a los candidatos a representar a España en el Festival de Eurovisión 2025, que se celebrará el próximo año en la ciudad suiza de Basilea.

1 Carla Frigo y 'Bésame'

Carla Frigo

El pasado 10 de octubre, tras cerrar el plazo de inscripción,, casi 200 canciones más que en la edición anterior. Ahora RTVE ha dado a conocer los nombres de los artistas que han pasado este difícil proceso de selección, que cada año se complica más al aumentar el número de interesados.

Carla Frigo, natural de Lloret del Mar, se dio a conocer en las redes sociales durante la pandemia. La joven cuenta con casi 300.000 seguidores en Instagram y más de 4 millones en TikTok. Sin embargo, su éxito como influencer no le ha impedido meterse de lleno en la industria musical con temas como 'Mírame'. Su trabajo en redes ha ayudado a impulsar su carrera, ya que los datos de su música en TikTok se acercan a los de estrellas de éxito internacional como Lola Índigo y Rosalía. La artista describe su canción como "muy sensual, pero fina, elegante y explosiva". Su sonido lo engloba el pop urbano, pero incorporando sus influencias del trap y el reguetón, todo ello con una estética visual muy cuidada.

2 Celine van Heel y 'La casa'

Celine van Heel

La artista tiene raíces hispano-holandesas, aunque se ha criado en la ciudad griega de Atenas. Celine van Heel ha compuesto su canción junto con Alfred García, que participó en la edición de 2023. Su abuelo es el conocido modelo de noventa años 'The Spanish King', que acompañó a García en su puesta en escena. Su vida ha estado dedicada al mundo audiovisual como fotógrafa y directora, aunque simpre ha estado metida en el mundo de la música, ya que ha trabajado para artistas como Jedet, Samantha Hudson, Nathy Peluso o Sen Senra. Esta es su primera canción, tal y como ella misma le ha contado a María Eizaguirre durante su presentación. En el tema, la artista hace un canto al amor poniendo el foco en una mujer poderosa que dice adiós a algo.

3 Chica Sobresalto y 'Mala feminista'

Chica Sobresalto

Maialen Gurbindo lanzó su álbum debut, 'Navegantes', en 2017 como artista independiente y bajo el pseudónimo de Chica Sobresalto. Sin embargo, no fue hasta 2020 que su carrera dio un gran salto cuando entró en 'Operación Triunfo', lo que le dio la oportunidad de firmar con Dromedario Records. 'OT' le dio la oportunidad a la artista de Pamplona de presentar a su personaje: una superheroína con cono de helado en el pecho. Una vez fuera de la academia, la cantante se ha consolidado en el panorama indie español con sus discos 'Sinapsis' y 'Oráculo'. La navarra también cuenta con dos EP de 'Retales' en los que desarrolla su lado más intimista. Las letras de Chica Sobresalto son muy personales y su sonido es orgánico, siempre en compañía de su banda.

4 Daniela Blasco y 'Uh nana'

Daniela Blasco

También desde el mundo de las redes sociales llega Daniela Blasco, una artista mallorquina nacida en 2005. La influencer es conocida sobre todo por compartir a sus seguidores sus dotes como bailarina, por lo que en su actuación del Benidorm Fest habrá espacio para el baile. La danza es una parte muy importante de su vida y ha llegado a formarse en escuelas internacionales de Los Ángeles. Más allá de su imagen en las redes sociales, Daniela Blasco ha logrado alcanzar posiciones altas en concursos de baile de alto nivel como el Urban Display de España o el Hip Hop International. La artista multidisciplinar define su tema como "un himno, un sentido muy bailable que la gente pueda gozarlo".

5 David Afonso y 'Amor barato'

David Afonso

Recién llegado desde las Islas Canarias, concretamente desde Tenerife, llega David Afonso. Tal y como ha señalado María Eizaguirre, el artista tiene grandes tablas sobre el escenario pese a su juventud. Su andadura en la música comenzó desde bien pequeño en 2004 en el programa 'Veo, veo' que presentaba Teresa Rabal. Comenzó a trabajar como percusionista en la orquesta Melodía Latina, pero no tardó en dar el salto como cantante. Después en The Boys Machine tuvo la oportunidad de grabar su primer videoclip. Además, comparte sus covers a través de su canal de YouTube y ha tenido la oportunidad de actuar en programas de la televisión canaria. En 2022 y 2023 cantó en el opening de gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

6 DeTeresa y 'La pena'

DeTeresa

DeTeresa es una artista madrileña que triunfa en las redes sociales con canciones innovadoras que produce ella misma. Es más, la cantante se graduó en composición y producción musical en Reino Unido, en el Instituto Británico de Música Moderna de Brighton. Entre sus temas más sonados se encuentra 'Pirulí', el chotis que le dedicó al pirulí de Radio Televisión Española en Torrespaña para celebrar las fiestas de San Isidro de este 2024, o 'Ta-Pu', que cuenta con un mensaje muy reivindicativo. En palabras de la artista, 'La pena' es "una cosa por la que mucha gente pasa en las relaciones amorosas siempre", pese a que promete disfrutar la experiencia y "volverse loca".

7 Henry Semler y 'No lo ves'

Henry Semler

El cantautor nació en Estados Unidos, pero se ha criado junto al Mediterráneo. Los ritmos de su música fusionan el soul, el rock y el pop. Comenzó su carrera musical cuando llegó a Madrid en 2020 y tiene publicados cinco sencillos y un EP. 'Cuidao' o 'Duro' son algunas de sus canciones más escuchadas. Sus referencias provienen sobre todo de la música anglosajona, entre los que se encuentran artistas como James Taylor o Leon Bridges. Sin embargo, Henry Semler le da una vuelta al fusionar ese sonido inglés con las letras en español. Con 'No lo ves' el artista pone el foco en "esa persona que antes te quería ya no te ve y ya no te ofrece nada bueno".

8 J Kbello y 'VIP'

J Kbello

Tras su paso por 'Cover Night', J Kbello aterriza en el Benidorm Fest 2025. El gaditano ya mandó una canción en la edición del año anterior, pero este año sí ha conseguido pasar la criba. Se considera un "disfrutón" y va a aprovechar la experiencia para aprender. Además, ha adelantado que su propuesta será "una fiesta" en la que habrá espacio para el baile, ya que antes de probar suerte como cantante se dedicó al baile urbano. En 'Cover Night' no solo se dio a conocer, sino que se hizo con el segundo puesto, así que ahora intentará dar un paso más llevándose el Micrófono de Bronce. En 'VIP', J Kbello hablará de cómo es el amor a primera vista.

9 K!ngdom y 'Me gustas tú'

K!ngdom

Jorge Gómez, Iván Ramírez y Ane Rada son los intengrantes de K!ngdom, un grupo que se ha presentado al Benidorm Fest en todas y cada una de sus ediciones. Sin embargo, la banda ha afirmado que este año han apostado por una propuesta muy diferente que los ha llevado a conseguir la oportunidad de llevar su música a la ciudad alicantina. Debutaron en el año 2020 con su álbum homónimo y desde entonces han seguido alimentando su discografía con sonidos de synthpop, inditrónica y electropop. "Fiesta, luz y color" es como ha descrito Ane, la vocalista, la propuesta que han traído. Su música ha llegado a series como 'Valeria' y programas como 'La Voz'. El grupo apuesta a que el público no podrá sacarse de la cabeza su tema, 'Me gustas tú'.

10 Kuve y 'Loca por ti'

Kuve

Otra de las que ha intentado participar en repetidas ocasiones es Kuve, que el año anterior estuvo en el Euroclub y ahora probará suerte en la edición de 2025, ya en el escenario principal del Benidorm Fest. Kuve no es solo cantante, sino también compositora y productora. Durante este 2024, la artista se ha paseado por varios festivales como el Sonorama Ribera, el Festival Interestelar o el Granada Sound con su gira 'El mundo es suyo'. Su sonido es un pop electrónico que ha ido desarrollando y consolidando a lo largo de sus cuatro discos. En 'Loca por ti', Kuve saca a relucir el "amor verdadero, del necesario, del que te cuida".

11 Lachispa y 'Hartita de llorar'

Lachispa

Claudia Gómez es una joven de 22 años de Chiclana de la Frontera conocida bajo el nombre de Lachispa. Con influencias como Rosalía, de la que fue una de las coristas de su gira durante tres años, la artista inició su carrera en solitario en 2023. Hace tan solo un mes, en octubre de 2024, Lachispa lanzó su primer disco, 'Siempre Pura', bajo el sello de Sony Music. La artista hizo sus primeras apariciones televisivas en el programa 'Menuda Noche' de Canal Sur y llegó a actuar en la serie 'UPA Next', por lo que seguirá el testigo de Quique Niza. Lachispa cuenta con un sonido aflamencado en el que fusiona también lo latino, lo urbano y lo electrónico.

12 Lucas Bun y 'Te escribo en el cielo'

Lucas Bun

Lucas Bun no es solo cantante, sino también jinete. El artista ya se presentó el año anterior ya se presentó con su canción 'Dildo'. Tras formarse en estudios musicales en Berklee, Boston, el productor Julio Reyes, que ha trabajado para Ricky Martin o Alejandro Sanz, escuchó varias maquetas y comenzaron a producir canciones juntos. Así pudo lanzar su primer álbum, 'Por empezar', en el que explora un sonido pop vanguardista cargado de folclore y referencias del flamenco. "La hice para mi madre que falleció hace un año. Cuando pienso en ella, me emociona mucho", ha expresado Lucas Bun sobre el potente significado de su canción.

13 Mawot y 'Raggio di sole'

Mawot

Roberto Comins, más conocido como Mawot, ya pasó por Benidorm tras estar en el antiguo 'Festival de Benidorm' en el año 2001, donde coincidió con Barei. El artista ha contado que esta vez su propuesta es muy diferente, ya que el mensaje de su canción no esconde una historia ajena, sino una muy personal. Tras su andadura estuvo un tiempo produciendo para otros artistas, pero ahora Mawot aprovechará el Benidorm Fest para retomar su proyecto. "'Raggio di sole' habla del niño interior y que proyecta sus sueños", ha añadido el cantante sobre su propuesta durante su presentación.

14 Mel Ömana y 'I'm a queen'

Mel Ömana

Melodía Pérez, conocida bajo el nombre de Mel Ömana, es una cantante y compositora canaria que lleva en activo desde el año 2007, aunque cogió impulso en 2016 al comenzar a compartir su música a través de las redes sociales. Su viaje a Cuba en 2017 influenció su música en gran medida culminando en su primer EP, 'Eatpapaya'. Actualmente se encuentra sumergida en su proyecto 'Jalones' para el que ya ha sacado los sencillos 'Muévelo' y 'Tu night'. En su música, Mel Ömana recoge influencias del soul, el reggae y el jazz. Ella es una artista completamente disciplinar, ya que también es bailarina, productora y actriz. "Todas las personas llevamos una reina dentro", ha sentenciado la canaria al explicar por qué ha elegido 'I'm a queen' como título para su canción.

15 Melody y 'Esa diva'

Melody

16 Sonia y Selena y 'Reinas'

Sonia y Selena

con la canción 'Amante de la luna', en la que colaboraba con Los Vivancos. La sevillana se dio a conocer desde bien pequeña con canciones míticas como 'El baile del gorila' o 'De pata negra', que la llevaron a sacar varios álbumes como 'Muévete' 'T.Q.M' o 'Melodia'. De hecho, s. Por otro lado, Melody sigue ofreciendo su música, pero ahora con un sonido más adulto, aunque manteniendo su esencia flamenca. En su discografía más actual se encuentran, participante del Benidorm Fest 2024.

El Benidorm Fest 2025 tendrá el privilegio de acoger el regreso de Sonia y Selena, el icónico dúo de los 2000 que triunfó con temas como 'Yo quiero bailar'. Sonia Madoc y Selena Leo comenzaron su hazaña en la industria musical en el año 2000, pero en el 2002 el grupo se disolvió y ambas pasaron a llevar una carrera en solitario. No es la primera vez que se fragua este regreso en un contexto eurovisivo, ya que en el año 2011 ya intentaron participar en la preselección de Eurovisión. Tras años sin hablarse, las dos aparecieron juntas en el vídeo promocional de nuestra cobertura de Eurovisión 2024, aunque solo coincidieron en el plano y no en el rodaje. Sin embargo, esta vez la reunificación ha tenido éxito y todo gracias a las declaraciones que ambas dieron en sus respectivas entrevistas para FormulaTV este mismo año. Fue en junio de 2024 cuando por fin las artistas anunciaron su ansiada vuelta.