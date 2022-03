Rusia bombardea la torre de televisión de Kiev, dejando al país sin señal

Pese a la reciente reunión entre Rusia y Ucrania, los bombardeos por parte de Putin no cesan. El último ataque ha ido directamente a la torre de telecomunicaciones de Kiev, haciendo que el país se quede sin señal. El asesor del Ministerio del Interior ucraniano Anton Herashchenko ha sido el encargado de comunicarlo en un mensaje a través de las redes sociales.

Precisamente en redes sociales es donde muchos usuarios han colgado sus fotografías y vídeos tras captar el impresionante momento del ataque. Como era de presuponer, los canales de televisión ucranianos han dejado de transmitir al quedarse sin señal, tal y como confirma The Kyiv Independent en Twitter.

??The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.



Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw