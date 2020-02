Ruth Lorenzo conquista al público de 'OT 2020', que pide que se quede como jurado permanente

Una de las protagonistas indiscutibles de la gala 5 de 'OT 2020' fue Nia y su brillante actuación de "Run the World", pero no fue la única mujer en despertar el cariño de los seguidores del talent musical. Ruth Lorenzo hizo un gran trabajo como miembro del jurado, en sustitución de Natalia Jiménez, y el público pide fervientemente a través de las redes sociales que la representante española de Eurovisión 2014 se quede como jurado de forma permanente.

Ruth Lorenzo junto al jurado de 'OT 2020' y Roberto Leal

La exvocalista de La Quinta Estación no pudo asistir a la gala porque se encontraba dando un concierto en Costa Rica. Una noticia que no entristeció mucho a los fans del formato, de los que Jiménez se ha reído y a los que ha criticado en varias ocasiones a través de sus historias de Instagram con comentarios como "Ardan, perras". Por ello, todas las miradas estaban puestas en su sustituta: Ruth Lorenzo, que ya ejerció como jurado en una gala de 'OT 2018'.

La cantante murciana demostró con sus valoraciones su profesionalidad y su conocimiento del ritmo televisivo, haciendo intervenciones muy acertadas en las que juzgaba siempre haciendo uso de argumentos. Fue muy aplaudida su valoración a Nia, porque puso en valor sus cualidades positivas y le insufló fuerzas para que no se dejase llevar por sus inseguridades. También destacó su crítica a Eva, en la que hizo reflexionar a la concursante acerca del concurso que estaba haciendo tras propiciar la tensión necesaria para que el espectador se quede atrapado.

A Ruth le gusta la idea

Ruth Lorenzo conquistó así a la audiencia, que pide a través de las redes sociales que se quede como miembro permanente del jurado. En Twitter se han sucedido comentarios como "Me he levantado triste porque la semana que viene no estará Ruth Lorenzo en el jurado". Además, han triunfado hashtags que ruegan que vuelva semana tras semana, como #QueSeQuedeRuth o #RuthJuradoDeOT.

Rezando a todos Los Santos para que hagan fija a Ruth Lorenzo. pic.twitter.com/aDv0OH8Tg9 — Bong Joon-ho stan account (@13sandra_) February 17, 2020

Esperando a que contraten fija a Ruth Lorenzo #OTGala5 pic.twitter.com/rCCstRJWA2 — nacho suescun???? (@nachoxcenteno) February 17, 2020

Ruth Lorenzo va a saludar a los nominados después de acabar el programa, se puede quedar para siempre? #OTDirecto17F #OTGala5 pic.twitter.com/KOu94DvKn2 — ????OT????SV???? (@fan_Realitys) February 17, 2020

Una idea que gusta a la cantante, ya que en una entrevista previa a la gala emitida en el canal de YouTube del talent, Lorenzo confirmó que estaría dispuesta a ser jurado residente en un formato de estas características: "Creo que puedo aportar la experiencia del haber estado en un reality y el saber cómo impulsarles para que no tengan miedo". Tras la gala, la cantante ha agradecido la oportunidad al programa a través de su cuenta de Twitter: "Me lo he pasado genial y he disfrutado mucho viendo a los chicos".