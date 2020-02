'OT 2020': Piden la expulsión de Natalia Jiménez como jurado por sus amenazas tras la Gala 4

La Gala 4 de 'OT 2020' dejó momentos muy destacados, como la confirmación de la relación entre Anne y Gèrard o las disculpas de Portu a Samantha por su desafortunada valoración la semana anterior. Sin embargo, tras la gala también hubo un momento importante y es que Natalia Jiménez, miembro del jurado del talent musical, respondió a las críticas de los seguidores del formato de forma tajante a través de sus historias de Instagram.

En su cuenta, la cantante comenzaba su mensaje dirigiéndose a todos los haters: "Hola a todos los que me odiáis, especialmente a una que dice que soy el engendro del mal". A Jiménez no le hizo ninguna gracia leer en las redes sociales ese descalificativo y optaba por sacar a relucir el sarcasmo para dejarlo claro: "¡Qué chingón que me digan que soy un engendro del mal!". Además, lanzaba un mensaje directo lleno de ironía a la persona que le había dedicado tal insulto: "A esa le mando un beso muy fuerte. A ella y a su mamá".

Cambiando el gesto y dejando las risas a un lado, Jiménez se puso muy seria para lanzar una amenaza a todos los que la critican por sus decisiones como jurado en 'Operación Triunfo': "Piensan que soy un engendro del mal, ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal". Pero la cantante no se quedaba ahí, sino que lanzaba un último dardo a los haters diciendo: "A ver si son buenos leyendo labios"; mientras vocalizaba varias veces un muy claro "me la pela".

Borra los mensajes y le llueven las críticas

Natalia Jiménez también quiso dedicar un mensaje a todos aquellos que le dicen que se marche de vuelta a México, país en el que la cantante ha desarrollado buena parte de su carrera musical. "No se preocupen porque es mi casa", contestó Jiménez entre risas. Pero parece que la cantante se arrepiente de estos stories que subió a su cuenta de Instagram, porque los borró a las pocas horas de haberlos publicados. A los seguidores del formato que han podido ver los vídeos antes de que fueran eliminados no les ha gustado nada la actitud de la jueza del talent, a la que han tachado de "maleducada" solicitando su expulsión del programa.

La diferencia entre Portu y Natalia ha sido que portu admitió que se equivoco y en cambio Natalia amenaza, en fin #OTDirecto10F — blanca (@_itsniall) February 10, 2020

HORROR es tu papel como jurado querida Natalia, menos borrar las historias que subes y más ver y seguir el programa para juzgar con criterio y no decir las tonterias que dices bonita xq como jurado estas dejando mucho que desear querida! #OTDirecto10F — DANI (@GOpookeGO) February 10, 2020

#OTDirecto10F ¿Recogemos firmas para tirar a Natalia del jurado? — Lost Boy (@belenjenna) February 9, 2020