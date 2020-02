'OT 2020': Natalia Jiménez reaviva la polémica y se ríe de los "haters" desde Costa Rica

Si hay un miembro del jurado polémico en 'OT 2020' esa es Natalia Jiménez. Tras la gala 4, la cantante protagonizaba unas controvertidas declaraciones a través de su cuenta de Instagram en las que dejaba claro que no le habían hecho ninguna gracia los ataques hacia ella. "Piensan que soy un engendro del mal, ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal", advertía Jiménez, además de repetir en reiteradas ocasiones que "se la pelaba" la opinión de los fans del talent musical.

intenta ser graciosa tirando shade y solo da vergüenza ajena #OTDirecto16F pic.twitter.com/lwhRdjKX0D — laura ???? ???? (@mylostwar) February 16, 2020

Esa actitud desafiante cabreó a buena parte de los seguidores de 'Operación Triunfo', que pidieron activamente su cese como miembro del jurado a través de las redes sociales. Parece que a la exvocalista de La Quinta Estación esos ruegos le han molestado, porque ha querido mandar un nuevo mensaje a sus "haters" en sus ya famosas historias de Instagram.

"No estoy en la gala, no porque me odien, sino porque no llego a tiempo", ha dicho Jiménez entre risas. Sus carcajadas se han acentuado tras comentar que era consciente del odio que suscita entre un sector de los fans de 'OT'. Este comentario llega tras conocer que la cantante no podrá estar en la quinta gala del talent de La 1 por encontrarse en Costa Rica, atendiendo a un compromiso laboral. Será Ruth Lorenzo la encargada de ocupar su silla. Una realidad que a muchos seguidores les gustaría que se repitiera todas las semanas y no solo en esta gala 5.

El apoyo de Tinet Rubira

Los seguidores del formato pidieron explicaciones a través de Twitter a Tinet Rubira, el director de Gestmusic Endemol, la productora de 'OT 2020'. Conocido por no tener tampoco pelos en la lengua a la hora de expresar su opinión, Rubira defendió a la cantante y explicó por qué no consideraría oportuno cesarla de su puesto: "Está contestando a los haters que se meten en su directo y la invitan de mala manera a irse del país. No está en el programa ni habla de nadie del programa. Contesta a los haters en su mismo tono. No mezclemos contextos".