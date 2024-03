Por Redacción |

Lluvia de críticas contra una conocida televisiva. Se ha situado en el centro de las críticas de nuevo Samantha Hudson después de que una marca rompiera un acuerdo promocional con ella por unos polémicos mensajes de su pasado. Para zanjarlo, la cantante se ha visto obligada a emitir un comunicado.

La exconcursante de ' MasterChef Celebrity ' hablado de cómo se encuentra: "Llevo días recibiendo una infinidad de mensajes violentos, amenazas, descalificaciones y acusaciones muy graves por el resurgir de unas publicaciones". "Ya pedí perdón.", remarca.

La cantante ha reiterado su postura: "No los escribí de forma seria. No pienso así y no lo pensaba entonces". "Se está utilizando un post manipulado para generar un relato perverso que me acusa de pederastia", comentaba sobre una publicación falsa. En los mensajes que sí que publicó usaba un tono desmesurado: "Odio a las mujeres que son víctimas de violación y acuden a centros de autoayuda", llegó a compartir.

Atacada con dureza

Samantha Hudson también ha denunciado el acoso que ha recibido: "Me responsabilizo de lo que escribí, pero me parece injusto que se me esté juzgando de forma tan desorbitada por unas publicaciones de hace 9 años". Antes de zanjar su alegato ha señalado a los responsables: "Me posiciono en contra de un escarnio público con clara tendencia ideológica".