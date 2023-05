Por David Pallarés |

'Sálvame' pondrá la guinda a su final con la última edición del 'Sálvame Fashion Week', el especial de moda en el que varios jóvenes diseñadores y otros consagrados visten a los colaboradores con sus mejores creaciones para lucirlos sobre la pasarela. Debido a su baja médica, Jorge Javier Vázquez no podrá presentar la gala y serán María Patiño y Adela González las encargadas de conducir el programa y, además, también tendrán que pasar por la pasarela.

'Sálvame' arrancando su semana de la moda

Eduardo Navarrete , David Moss o Lucas Balboa son algunos de los. Mientras que, que también ocupará este puesto., el célebre editor de moda,del evento.

El espacio de La Fábrica de la Tele, que se emite este viernes a las 22:00 horas, contará con ocho desfiles temáticos, entre los que se encuentra una colección dedicada a la figura de Lola Flores por el centenario de su nacimiento, con estilismos inspirados en sus películas más famosas. Además, La Húngara interpretará una versión del tema "La Zarzamora" durante el desfile, que también contará con la visita de Gustaph, el representante de Bélgica en el Festival de Eurovisión 2023 para cantar su tema "Because of you" con el que quedó en séptimo lugar en el certamen de música.

El desfile de los famosos

Numerosos rostros de la televisión pasarán por la pasarela de ocho metros de largo, desfilando con las mejores propuestas de los diseñadores. Algunos como Rappel, Estefanía Luyk o Paco Clavel se unirán a los ya habituales colaboradores Terelu Campos, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Belén Esteban o Carmen Borrego. Unos perfectos maniquíes para mostrar los nuevos talentos de la industria de la moda en prime time.