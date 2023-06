Samuel L. Jackson se opone a la IA, mientras el director de 'Invasión secreta' defiende su uso en la cabecera

Las inteligencias artificiales están revolucionando el mundo y muchas de sus industrias, incluida la del cine y la televisión de Hollywood. Pero su uso está siendo a la vez muy controversial, sobre todo en los ámbitos artísticos, debido a su repentina popularidad y a la falta de una legislación que lo regule. Marvel se sube al carro y ha revelado que se utilizó una IA para crear los títulos de crédito de la serie 'Invasión secreta', que se acaba de estrenar este 21 de junio. Y, como no es de extrañar, el empleo de IA, aunque no sea necesariamente en lo relativo a la cabecera, genera también opiniones enfrentadas dentro del equipo de la serie, siendo este el caso del actor protagonista Samuel L. Jackson y de su director Ali Selim, que han compartido dispares puntos de vista al respecto.

Samuel L. Jackson ha compartido en una entrevista con Rolling Stone lo que opina sobre el creciente papel de la IA en las producciones. "¿La gente ha empezado a preocuparse por esto ahora?", ha comentado el actor,, en los que ya se requerían escaneos. Jackson comparte además que: "Desde que he empezado a trabajar en las películas del universo de Marvel,. [...], y era en plan, '¡Supongo que pueden hacerlo cada vez que quieran!'", ha revelado al entrevistador.

El actor parece haber generado una actitud escéptica hacia estos métodos, lo cual ha hecho que tenga más cuidado a la hora de leer los contratos que firma. "Los futuros actores deberían hacer lo mismo que hago yo siempre que recibo un contrato y este tiene escritas las palabras 'en perpetuidad' y 'conocido y desconocido'. Cuando eso pasa, rechazo inmediatamente esa mierda", ha confesado Jackson. "Es mi forma de decir 'No, no apruebo estas cosas'".

Justo un día después de la publicación de la entrevista de Jackson, el director de 'Invasión secreta', Ali Selim, confirmó que la secuencia de títulos iniciales de la serie fue hecha por Method Studios empleando IA. El cineasta mencionó a Polygon que no entendía cómo funcionaba la inteligencia artificial, pero que le interesaba enormemente su funcionamiento y encajaba con la sensación de imprevisibilidad que querían moldear. "Les decíamos ideas y temas y palabras y el ordenador iba y hacía algo con todo eso", explicó el director y productor ejecutivo de la serie de Marvel, fascinado por el funcionamiento del sistema y mostrando una actitud completamente distinta a la de Jackson, más temeroso del impacto que pueda tener a largo plazo.

