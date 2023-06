'Invasión secreta' destapa una identidad (casi) nueva de Marvel: "Es más oscura y descarnada"

Por Alejandro Rodera |

Antes de que el Universo Cinematográfico de Marvel se convirtiera en una franquicia tremendamente exitosa, Samuel L. Jackson se encargó de colocar una de sus primeras piedras. "¿Se cree el único superhéroe del mundo? Ahora forma parte de un universo mayor. Es solo que aún no lo sabe", anticipaba Nick Fury a un perplejo Tony Stark en "Iron Man". Quince años después, aquel arriesgado triple en forma de "iniciativa Vengadores" hace tiempo que atravesó la canasta, pero la saga todavía tenía una cuenta pendiente con Jackson: brindarle un proyecto hecho a medida para su personaje, cuyo enigmático rol como director de SHIELD no había logrado rascar más allá de la superficie. Pues bien, 'Invasión secreta' pretende saldar esa deuda.

Emilia Clarke y Ben Mendelsohn en 'Invasión secreta'

Con el parche totalmente desterrado,que, además, supone el regreso del apartado televisivo de Marvel Studios ocho meses después del cierre de ' She-Hulk: Abogada Hulka '. Y, un género totalmente inusitado en el UCM,que conecta con lo acontecido en " Capitana Marvel ". En la cinta ambientada en los noventa, tanto Carol Danvers como Fury prometían a los Skrulls, quienes vagaban por la galaxia tras haberse quedado sin planeta, que les encontrarían un nuevo hogar. Tanto tiempo después,, harta de la situación, se ha infiltrado en las altas esferas de la sociedad humana y

En los cómics, la "invasión secreta" implicaba a los superhéroes en un crossover en el que la identidad de todos ellos estaba en tela de juicio debido a la habilidad de los Skrulls para cambiar de apariencia. Sin embargo, en la serie de Disney+ se ha moderado mucho más la trama para aparcar relativamente el apartado superheroico. "Esa fue la idea en todo momento. Sabíamos que no íbamos a contar con todos los personajes como en los cómics, y se trataba más de centrarse en Sam Jackson y el resto del elenco en un thriller con un aspecto político", reconoce Kevin Feige, arquitecto de la franquicia, en una rueda de prensa virtual a la que ha podido asistir FormulaTV.

"Si echamos la vista atrás, de alguna manera todo arrancó en "Capitana Marvel", aunque todavía no fuera exactamente la idea de 'Invasión secreta'. Creo que tenía más que ver con que había más que contar sobre la relación entre Nick y Talos", apunta el productor ejecutivo Jonathan Schwartz. Por tanto, la dinámica entre ese tándem humano-Skrull encarnado por Jackson y Ben Mendelsohn se encuentra en el núcleo del proyecto, ambientado en el ambiguo "presente del UCM", pero no todo serán abrazos entre ambos personajes.

"Nick ha estado fuera durante un tiempo. Está un poco cansado, un poco vulnerable, pero vuelve a la Tierra porque le convocan", indica Jackson sobre el estado de Fury tras su retiro temporal en el espacio. Durante el tiempo que ha pasado en S.A.B.E.R., su "hermano verde" no ha estado tan relajado. "Encontramos a Talos en una situación difícil. Es un mal momento, y le habría venido bien su ayuda", señala Mendelsohn, apuntando con un dedo acusador a Jackson, ya que los Skrulls han quedado totalmente desprovistos de una perspectiva de futuro y, convertidos en refugiados, están dispuestos a tomar medidas desesperadas.

Olivia Colman en 'Invasión secreta'

¿En quién confías?

Dentro del ambiente de paranoia generalizada que se va propagando por la serie de Disney+, no tardamos en darnos cuenta de que hasta los aliados más fieles podrían ser realmente Skrulls infiltrados. Aun así, Fury contará con el apoyo de algunos de sus colaboradores más asiduos, como Maria Hill. "Trabajar con Sam es mi cosa favorita, así que era muy emocionante volver, pero si hablamos de tiranteces, creo que la relación está bastante tensa porque ella ha estado llamando, pero él no ha respondido", reflexiona Cobie Smulders, una de las caras reconocibles en un elenco plagado de incorporaciones a la franquicia.

Entre esos fichajes se encuentran nombres tan destacados como los de Olivia Colman, Emilia Clarke y Kingsley Ben-Adir, que le dan mayor relumbre a la ficción con su presencia en pantalla. Si vamos uno por uno, Colman interpreta a Sonya Falsworth, una letal agente del servicio de inteligencia secreto británico. "Trabaja para el MI6. Le gusta vestir de rojo y es muy divertida. Y, potencialmente, a veces no es tan agradable", aporta, midiendo milimétricamente sus palabras para no soltar el más mínimo spoiler, la actriz de 'The Crown', que llevaba tiempo queriendo unirse al UCM. "Después de cada película de Marvel, llamaba a mi agente y le pedía que me consiguiera un papel. Finalmente, o se hartó de que la llamara o se pusieron en contacto. Me lo he pasado muy bien y ha cumplido con todas mis expectativas".

Clarke también ha disfrutado de esta experiencia, que supone su regreso a la televisión tras el final de 'Juego de Tronos'. En su salto a otra propiedad intelectual de alcance masivo (y ya van unas cuantas), la intérprete da vida a la Skrull G'iah, clave a la hora de conectar la realidad de los insurgentes con la de quienes quieren ahogar su causa. "Ha sido el set más maravilloso, cálido, seguro y alegre en el que he estado", asevera Clarke, cuya trama va ligada estrechamente a la de Ben-Adir, encargado de encarnar a Gravik, el líder rebelde. "Al principio tuvimos conversaciones de horas y, como Gravik, no confiaba en nada de lo que estaba pasando, pero me pareció que era un papel que nunca me habían ofrecido", asegura el actor británico.

Además de renovar la sangre del universo con ese trío de nuevos personajes, 'Invasión secreta' propone una faceta diferente de alguien a quien conocemos mucho mejor: Rhodey. Dejando atrás, al menos por ahora, la armadura de Máquina de Guerra, el héroe interpretado por Don Cheadle asume una responsabilidad que sintoniza mejor con el espíritu de la serie. "Desempeña un rol distinto. Le vemos más como un animal político. Antes era más bien un hombre de bagaje militar, pero ahora es, en cierta medida, la mano derecha del presidente", indica Cheadle. "Creo que originalmente Rhodey no iba a estar, pero cuando Sam me llamó tenía muchas ganas de hacerlo. Y al tratarse de una serie así, que se aleja de lo que he hecho hasta ahora dentro del género, se trata de una oportunidad para interpretar y apoyarse en cuestiones humanas".

Cambio de molde

Desde que Marvel desembarcara en Disney+ con sus primeras oleadas de series, se ha convertido en un hábito repetir ese mantra de "cada proyecto es distinto", pero ¿qué hace realmente diferente a 'Invasión secreta'? "Es la historia de Nick Fury y no la de un superhéroe. Hemos tratado de indagar en emociones humanas muy simples, como la confianza y la sospecha, y en la vida personal e íntima de Nick, así que es muy diferente a ver a gente volando", comenta el director Ali Selim, entusiasmado con el tono aplicado en la serie. "Me gustaba el elemento de espionaje y de thriller político, que nos llevó a fijarnos en "El tercer hombre" o "La conversación", y cosas que están muy ancladas a la realidad y son muy humanas".

Aun así, no es la primera vez que un título de Marvel recorre ese género, pero 'Invasión secreta' sí abría la puerta a profundizar en el suspense desde otra perspectiva. "Jonathan vino a mi oficina hace años, cuando estábamos pensando qué series podíamos hacer para Disney+, y se le ocurrió que se podía convertir el arco de 'Invasión secreta' de los cómics en una serie de espías más oscura y descarnada, que es algo que no habíamos hecho antes. Y nos encanta hacer cosas diferentes, así que esto era la oportunidad de volver a tocar cosas que habíamos probado con "El soldado de invierno", pero metiéndonos de lleno en el tono del espionaje", argumenta Feige, que avisa sobre el impacto de la ficción: "Su repercusión se notará en futuros proyectos".

Quien no tendrá que esperar para notar esa repercusión es Jackson, que a lo largo de seis episodios ha podido pelar las suficientes capas de Fury como para encontrarse con su forma más humana. "Conseguimos nueva información. Vamos a su casa, que no sabíamos exactamente dónde vivía. Podemos ver si tiene jardín y resolver otras preguntas. ¿Qué mobiliario tiene? ¿Tiene una isla en la cocina? ¿Sabe cocinar?", enumera el veterano actor que, después de más de una docena de intervenciones en el UCM, finalmente tiene su merecida recompensa: "Está en el top 1 en lo que respecta a lo que he hecho en el Universo de Marvel. Es una historia sobre gente haciendo cosas de humanos, sin todos esos superhéroes viniendo a salvarte".