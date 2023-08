Por Redacción |

La polémica de Cristina Pedroche por la publicación que compartió sobre cómo se encontraba tres semanas después de su parto ha traspasado las fronteras rivales y se ha colado en los magazines de Telecinco. Sandra Barneda ya adelantaba en 'Así es la vida' que hablarían sobre el tema, para el cual quería mandarle un mensaje de apoyo a su compañera de profesión tras la nueva oleada de odio que había vivido en redes sociales.

Después de una pequeña tertulia entre los colaboradores, para conocer su opinión sobre la reacción de la gente a la publicación y si la conductora de 'Password' tiene más responsabilidad en lo que dice por ser una persona pública.

La psicóloga analizaba el caso de Cristina Pedroche y el por qué de las críticas que ha suscitado. Recogía el testigo Barneda: "Creo que has hecho una declaración de intereses diciendo que no ves la tele y que no sabes quién es Cristina Pedroche. Yo creo que tendrás Internet en casa y antes de hacer esta conexión supongo que habrás googleado quién es Cristina Pedroche". Cuando esta afirmaba que sí había buscado quién era la vallecana, la presentadora continuaba: "Vale, porque si no digo 'no sé si sabes de quién hablamos y de la polémica'".

La incomodidad continuaba cuando Sandra Barneda remarcaba unas palabras de Valiente para defender que Pedroche no había hablado de suerte en ningún momento. "¿No? ¿Qué ponía?", preguntaba la psicóloga con una sonrisa. "¿No habla de que no hay suerte?". La también escritora releía que en la publicación se mencionaba que "aquí no hay suerte ni milagros". "¿Y no es una suerte hacer esto?", expresaba ante una Sandra Barneda atónita, que no sabía qué responder. Después de la intervención de varias colaboradoras para tratar el tema de la suerte, María José Valiente recuperaba el tema, suavizando la incomodidad inicial de su conexión.

Una vez finalizada la intervención de la psicóloga, Sandra Barneda leía el comunicado de Cristina Pedroche tras su polémica publicación y tomaba la palabra: "Yo solo quiero mandarle un abrazo a Cristina Pedroche, que se cuide, que cuide de su familia y que siga, que siga hablando en redes sociales de aquello que le parece importante. Mucha gente no la critica, sino todo lo contrario, y me pongo yo misma. Gracias, valiente, por expresar y decir todo lo que piensas en todo momento porque hay otros que no lo hacen".