El zasca de Marta Peñate a una colaboradora de 'Así es la vida': "Que se informe"

La convivencia en '¡Vaya vacaciones!' entre Marta Peñate y Makoke está siendo complicada. La actual pareja de Tony Spina ha tenido varios encontronazos con la exnovia del italiano, siendo el último uno de los más fuertes. En 'Así es la vida', los colaboradores reaccionaron a la pelea.

Por una parte, Naomi Asensi aplaudía la capacidad de Peñate de dar contenido en el reality presentado por Luján Argüelles . Sin embargo, otras de las presentes en el plató no estaban tan de acuerdo. "", decía Almudena del Pozo.

La periodista no fue la más crítica con Peñate, sino Teresa Bueyes. "¿Por qué tiene que hablar con tanta agresividad? No tiene ningún tipo de educación, con esas palabras tan groseras. Yo la mandaba un libro para que leyera cada día y aprendiese a hablar", soltaba la abogada. "Marta es una persona formadísima", defendía Suso Álvarez.

No se calla

Estas palabras de Bueyes han llegado a los oídos de Marta Peñate, quien ha respondido de forma contundente. "Decidle a una de vuestras colaboradoras, disculpadme que no me sé su nombre, tres cosas", escribía la concursante del reality en su perfil de Twitter, enumerando. "Leo libros, y al mes suele caer uno. Tengo la carrera de periodismo. Hablo alemán. Comunicadle, por favor, que no hace falta que me dé ningún libro. Que se informe", terminaba, dejando en evidencia a Bueyes.