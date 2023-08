Por Redacción |

Un pequeño recuerdo de 'Sálvame' se mantendrá presente cada tarde en Telecinco casi dos meses después de su cancelación. 'Así es la vida' recupera a un colaborador del formato de Telecinco que ha debutado esta semana en el presentado por Sandra Barneda. Desde este mismo jueves, Antonio Montero se estrena en el programa de las tardes para seguir comentando la actualidad de la prensa del corazón.

Antonio Montero

El fichaje, que ha sido toda una sorpresa para los espectadores habituales de la tarde de la cadena, se produce más de un mes después del final definitivo de 'Sálvame'., ya que no fue uno de los colaboradores que emprendió el proyecto propuesto a Netflix. Por ello, esta es una nueva oportunidad laboral para él con la que regresa a la televisión.

En su estreno, Montero no ha podido ocultar su alegría y se mostraba contento por el nuevo reto diario en Mediaset: "Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Me alegra venir. Me impresiona volver", aseguraba ante Sandra Barneda y el resto del equipo de tertulianos que desde hoy son sus nuevos compañeros de trabajo.

Nuevos proyectos

Poco a poco los que habían sido las caras principales de 'Sálvame' en los últimos años van buscando nuevos proyectos profesionales dentro y fuera de la televisión generalista. Ocho de ellos, entre los que se encuentran, Terelu Campos, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés o Belén Esteban ya han grabado su formato para Netflix, mientras que Jorge Javier Vázquez podría regresar a Telecinco la próxima temporada con un formato diario.