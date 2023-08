Por Laura Franco Betancurt |

Sandra Barneda ha reconocido en 'Así es la vida' durante la emisión del pasado 24 de agosto, que ha pasado por quirófano para hacerse un retoque estético. Y ess que el formato vespertino de Telecinco había planteado un debate entre sus colaboradores sobre su postura acerca de la cirugía estética.

Sandra Barneda, en 'Así es la vida'

Antonio Montero fue el primero en provocar la confesión de la presentadora al apuntar que ella "no necesita nada" porque es "una privilegiada de la naturaleza". A lo que la periodista no tardó en responder contundentemente:

Además, Barneda afirmó tener pánico a las intervenciones en quirófano y, a pesar de ese miedo, considera que su experiencia fue "espectacular". También recomendó a aquellos que se planteen hacerse un retoque, asesorarse bien y buscar "un buen médico" antes de dar el paso.

Suso Álvarez y su peculiar retoque

Al finalizar su intervención, Barneda señaló a Suso Álvarez aludiendo a su juventud: "Ya verás cuando vayas cumpliendo años Suso", advertía con ironía. Y es que el ex gran hermano también ha pasado por quirófano. "Me quité las bolas", comentó refiriéndose a las bolas de Bichat y posicionándose a favor de las operaciones: "Yo soy como Julio Iglesias, no quiero envejecer".

Suso Álvarez en 'Así es la vida'

Por su parte, Antonio Montero desveló que se había puesto pelo tras el comentario de un trabajador de Telecinco: "El peluquero de esta casa me dijo que con la luz se me veía un poco el cartón, me dijo que fuera a ver a su amigo y no me dio tiempo ni a pensármelo".