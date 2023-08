Por Laura Franco Betancurt |

Han pasado muchos años de conjeturas acerca del motivo que generó el distanciamiento entre Terelu Campos y Makoke. Sin embargo, una llamada telefónica de la expresentadora de '' a 'Así es la vida' durante la entrega de este viernes 18 de agosto, ha logrado resolver la incógnita.

Makoke y Alejandra Rubio en 'Así es la vida'

Terelu Campos respondía de forma inesperada a la llamada de su examiga Makoke en directo. El contacto se dio por el tema que se estaba debatiendo en plató en presencia de Alejandra Rubio , quien dejó caer que el motivo del enfado de su madre era. Makoke comenzaba la llamada pidiendo disculpas a Terelu por el conflicto que tuvo con su hija pero advertía que no tenía claro si esa era la causa de su disgusto. Por su parte, Campos confesaba que "quizás. Lo que ocurrió en el pasillo me pareció no feo, no voy a intentar ni siquiera calificarlo".

Además, la excolaboradora de 'Sálvame' quiso dejar claro que por encima de todo habría protegido a su hija aunque estuviera en desacuerdo con su comportamiento: "Porque yo no tocaría jamás en mi vida lo que tú más quieres en el mundo. Antes me inmolo yo, porque esa persona ha formado parte de mi vida y para mí, aunque no tenga un trato diario ni nada, ha sido como otra hija". La malagueña también quiso añadir que "si hiciera algo que yo creo que no está bien, la hubiera cogido fuera con todo el amor del mundo como si fuera su madre, no como una colaboradora de televisión sin ningún escrúpulo". Palabras a las que Makoke replicaba asegurando que "escrúpulos tengo y bastantes".

Kiko Matamoros, otro de los motivos

Terelu Campos sacó a relucir otro de los motivos que causaron el alejamiento. Y es que para la malagueña la modelo ha tratado de forma "injusta" a su expareja Kiko Matamoros, aunque también reconoce que la ha defendido en numerosas ocasiones: "Sé que te has peleado con él por apoyarme a mí, pero una cosa no quita a la otra y no soy una persona ruin pero no tengo que pasarme la vida rindiendo pleitesía. Si luego has hecho otras cosas que no me han parecido bien, no tengo que estar de acuerdo", afirmaba.