Terelu Campos "se cuela" en 'Así es la vida' para defender a Alejandra Rubio

Por Redacción |

Aunque han pasado ya dos meses, prácticamente, desde el fin de 'Sálvame', una de sus colaboradores se ha colado en las tardes de Telecinco. A través de una llamada de imprevisto, una de las caras conocidas del mítico formato ha interrumpido 'Así es la vida' este jueves. Para sorpresa de muchos, Terelu Campos se ha puesto en contacto con el espacio para desmentir a Antonio Montero.

Sandra Barneda y Alejandra Rubio

Una vez más, las Campos eran el asunto de debate en el programa presentado por Sandra Barneda . En esta ocasión, Montero lanzaba fuera de cámaras una acusación contra el clan familiar, especialmente contra Terelu y Carmen Borrego . El colaborador indicaba que a una persona, cuyo nombre no se desvelaba, se le había prohibido ver a María Teresa Campos

En ese momento Alejandra Rubio negaba el argumento, pero rápidamente su madre llamaba para defender a su hija y rechazar el ataque de Antonio Montero: "Es agotador. No te puedes pasar la vida desmintiendo todas las barbaridades porque es imposible ni puedes evitarlas. No está en mi mano que cualquier persona sin escrúpulos diga lo que quiera".

Aclara lo ocurrido

Ante el dardo del colaborador, Terelu Campos también detallaba de quién hablaba Montero y descartaban haberle negado ver a María Teresa Campos. La presentadora aseguraba que a ese hombre no se lo han prohibido porque no lo ha pedido: "Me dice Gustavo que es una persona estupenda, creo que Antonio Montero le ha metido en un lío sin comerlo ni beberlo".