Saray explota contra 'MasterChef' y los aspirantes: "Se han pasado por el coño el casting de cocina"

La octava edición de 'MasterChef' se ha convertido en la más polémica hasta la fecha de la historia del talent show. En su séptimo programa sorprendía al decidir no repescar a ninguno de sus exaspirantes y darle el delantal blanco a un participante del casting final. Sin embargo, la mayor polémica viene todavía de la mano de Saray y su enfrentamiento con Shine Iberia.

Saray en la repesca de 'MasterChef 8'

La andaluza realizó un directo en su cuenta de Instagram en la que, sumida por un fuerte llanto, se defendía de aquellos que critican su actuación en el programa y la tachan de bicho: "No sabéis la verdad, lo que yo he pasado y he vivido". La exaspirante aseguraba que ella no había faltado a las 28.000 personas que se presentaron al casting como le había reprochado: "Ellos me cogieron a mí sabiendo que no sabía ni freír un huevo (...). Me metieron por transexual. El respeto lo han faltado ellos que se han pasado por todo el coño el casting de cocina y han ido escogiendo a los que han querido".

Pero aquí no acabaron las críticas de la educadora social. Es más, volvió a verter información que destapaba el funcionamiento de 'MasterChef'. "Son valoraciones de pinganillo. Allí están buenas o malas las cosas según digan desde arriba", revelaba. Además, también amenazaba con contar "el secreto gordo" que de hacerlo "se cagaba la perra". La guerra entre ambos bandos es más que evidente y en la pasada noche del 25 de mayo, 'MasterChef' compartía una publicación en Instagram en donde agradecía a los exaspirantes su trabajo en la repesca. A todos menos a Saray, quien no aparecía en las fotos.

Contra sus compañeros

Pero Saray no tiene solo palabras contra el programa, sino también contra sus compañeros. "Son unos vendidos de mierda, me han pisoteado a mí con tal de chupar culo en el programa porque se creen que los van a llamar de algo. Se creen que los van a meter en un programa de La 1 y en la mierda los van a meter", soltaba.

Saray junto al resto de exaspirantes en la repesca de 'MasterChef 8'

A continuación, volviendo a saltársele las lágrimas, agradecía que todo hubiera salido a la luz: "Todo se ha demostrado: Juana es la portera de la estilista del programa, que la ha enchufado ahí por toda la cara; Luna también conoce a la gente de Televisión Española y ha trabajado en series de Televisión Española, otra enchufada por toda la cara porque no sabía ni cocinar", explicaba. "A la de silla de ruedas (Sonsoles) la metieron porque iba en silla de ruedas. ¿Si no tú crees que la van a meter si no sabía cocinar? Si el día que a mí me pusieron como un trapo porque hice un batido y unas galletas, ella hizo una tarta que era como un vómito que daba asco hasta verlo por televisión y se lo comieron", espetaba de su compañera.

Sus disculpas en la repesca

Con motivo de la celebración de la repesca, el mismo día que se emitió el programa, Saray compartió en su cuenta de Instagram una publicación junto al resto de exaspirantes. En ella, aprovechaba para criticar de nuevo a sus compañeros, mostrándose muy dolida por lo que vio al salir del programa. "La repesca lleva grabada cuatro meses ya. Que ciega estaba ahí y yo creía que eran mis amigos. Esta noche veréis qué tonta fui, pensaba que algunos me querían como yo a ellos. Incluso me emocioné y lloré al verlos. Menos mal que me he dado cuenta de la clase de persona que son la mayoría: falsos y embusteros".

Semanas después de su expulsión y mucho antes de que saltara toda la polémica con la emisión de dicho programa, Saray regresaba a las cocinas para enfrentarse a la repesca. En ella, aseguraba mostrarse muy arrepentida de las formas en las que se marchó, dispuesta a luchar por un último cocinado con el que redimirse: "La forma en la que me fui de aquí... Me arrepiento tanto de haber sido tan tonta... Me dio como una embolia mental", se disculpaba mientras lloraba.