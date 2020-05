Tremenda pelea entre Dakota y Saray: "¿Tú qué vas a hablar de mí, perra del infierno? ¡Yonki y drogata!"

Viendo la actitud de Saray Carrillo en la octava edición de 'MasterChef', muchos espectadores aseguraban que sería muy buena opción para participar en un reality de Telecinco. Ella ya afirmó que le encantaría y parece que se está buscando su hueco, pues ya ha protagonizado una fuerte discusión con Dakota a través de las redes sociales.

Saray, que había sido fan de Dakota, se ha enterado de que esta ha estado hablando de ella y no le ha sentado nada bien: "¿Tú qué vas a hablar de mí, perra del infierno? Eres una yonki y drogata. ¿Qué vas a hablar de mí si no quieres ni a tu puta madre? Yo me he peleado con los jueces de un programa que no sé ni quiénes son, pero tú le has hecho la vida imposible a tu padre y a tu madre. Que has salido en un programa haciendo el payaso". Tras llamarla "pringada", "friki", "personaja" y "reventá", le ha dedicado un corte de mangas: "Toma, pa ti, métetelo en el coño, desgraciá".

Saray vs Dakota. Él te está servido

Como era de esperar, Dakota no se ha quedado callada y ha respondido con otra historia de Instagram incrédula por lo sucedido: "No entiendo por qué, porque no la he criticado". "Se supone que es educadora social... de mis cojones", ha comentado defendiéndose de los ataques llamándola "mal hecha" y despidiéndose diciendo: "Y me cago yo en su puta madre. Pero 7 veces". Saray ha seguido vuelto a grabar un vídeo respondiendo a sus palabras: "¿Me llamas mal hecha con las cejas que tienes? Parece que te las ha quitado un periquito a picotazos". Al igual que en el anterior, se despide con otro corte de mangas y lanza: "¿Se caga en mi madre 7 veces? Me cago yo en la tuya 77".

Aunque todos los espectadores estaban enganchados a esta pelea, Dakota ha aclarado en su siguiente publicación lo siguiente: "Ya he hablado con la chavalita y no le digáis nada porque ha sido una confusión". Un usuario ha querido malmeter mandando a Saray un mensaje en el que le decía que Dakota había hablado de ella. "Ya sabéis que soy pólvora, como un volcán que salto, y ella es igual, han querido que nos peleáramos. Hemos hablado y se han aclarado las cosas", comenta Saray poniendo punto final a esta bronca.

DAKOTA ACLARA TODO Y DEJA CLARO QUE HA SIDO UNA CONFUSIÓN.

Pues vaya mierda ya podrían haberla liado y que se moñearan en un deluxe