Scott Speedman regresa a 'Anatomía de Grey' en el estreno de su 18ª temporada

'Anatomía de Grey' reabrió sus puertas este jueves en Estados Unidos con nuevos capítulos, y lo hizo sorprendiendo a sus seguidores con un regreso inesperado, el de Scott Speedman. El actor británico-canadiense, conocido por su papel de Barry "Baz" Blackwell en 'Animal Kingdom', se estrenó en la veterana ficción en el año 2018 como estrella invitada interpretando al cirujano de trasplantes Nick Marsh, el cual llegaba como un misterioso personaje relacionado con el pasado de Meredith. Desde entonces, no volvimos a verle por Minnesota, hasta el día de ayer, cuando los fans de la serie se encontraron por sorpresa con su retorno.

En este primer episodio de la 18ª temporada, Meredith coincidía con el personaje de Speedman en un restaurante; más adelante se lo encontraba esperándola en la puerta de un hotel para finalmente acabar manteniendo una conversación en el bar, donde ella le indica que se encuentra en una relación, si bien luego se desdice. Este retorno sorpresa se ha producido en un momento en el que continúa sin conocerse el futuro de la serie, pues esta podría ser su última tanda de capítulos. El actor explica cómo se gestó su vuelta y se muestra muy entusiasmado por continuar la historia con Meredith; algo que los fans pedían de manera incansable.

"En su día pensé que sería divertido adentrarme en una serie que lleva tanto tiempo en antena. Supongo que fui un poco ingenuo respecto a la reacción de la gente o lo que pensaba que podría ser mi participación, pero consideré que también era divertido jugar con la audiencia de esa manera. Y aquí estamos ahora. Te das cuenta muy rápidamente de que has entrado en algo que es importante. Cuando surgió esta oportunidad, pensé 'por qué no hacerlo', y no pude encontrar ninguna razón que me lo impidiera. Sentí que era el momento adecuado para mí. Quería participar, y luego, cuando escuché cuál podría ser la historia, fue algo muy emocionante para mí", señala el intérprete en declaraciones para Deadline.

¿Romance con triángulo amoroso incluido?

Respecto al desarrollo de los nuevos capítulos, la showrunner de 'Anatomía de Grey', Krista Vernoff, deja entrever que veremos continuidad en la historia de amor de ambos personajes, aunque todo apunta a que se producirá un triángulo amoroso con Cormac Hayes: "Una de las cosas de las que había hablado con el estudio y la cadena al final de la temporada pasada era volver con alegría, ya que la gente quiere esperanza, alivio y quieren su alegría y el romance de vuelta", comenta. Esto abriría la posibilidad de que Speedman continuara en la ficción en una hipotética 19ª temporada, pero tanto Vernoff como el británico-canadiense se han mostrado precavidos, afirmando que por ahora solo piensan en los nuevos episodios, en los que sí podremos verle, de modo que habrá que esperar para conocer nuevos detalles.