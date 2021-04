Revelado un gran secreto con trágicas consecuencias en el 6x08 de 'Fear The Walking Dead'

La espera ha llegado a su final para los seguidores de 'Fear The Walking Dead'. La ficción de AMC regresa a la pequeña pantalla con la continuación de su sexta tanda de episodios tras el habitual parón a mitad de temporada que se ha alargado más de la cuenta por culpa de la pandemia. La última vez que vimos a Morgan, Alicia, Víctor y compañía seguían distanciados por culpa de Virginia, quien logró separar al grupo y hacer con ellos lo que quiso. Sin embargo, Morgan no se dio por vencido y resurgió de sus cenizas para intentar plantarle cara. Su misión comienza en este primer episodio marcado por varios giros inesperados y sorpresas que no dejan un buen sabor de boca.

En concreto, en este capítulo, el octavo de la sexta temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "The Door" ("La puerta"), que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, Mogran logra reencontrarse con su viejo amigo John Dorie, quien no vive su mejor etapa por culpa de los remordimientos que le atormentan constantemente. Por su parte, Virginia quiere respuestas sobre el paradero de su hermana Dakota y, para ello, no duda en amenazar a Grace si no actúan según sus exigencias.

La desesperación de John

John y Morgan en el 6x08 de 'Fear The Walking Dead'

Las primeras imágenes del capítulo nos muestran a un John con un semblante preocupante, sinónimo de que no está pasando por el mejor de sus momentos. El hombre se encuentra alejado de todos en una cabaña, situación que nos remite directamente al momento en el que conocimos a este personaje encarnado por Garret Dillahunt. Con esta introducción queda claro que él va a ser el auténtico protagonista del episodio, poniendo en duda su futuro tras mostrarnos que John está sumido en un dilema moral importante tras la muerte de Cameron. Jugar con la duda de si está dispuesto o no a quitarse la vida se convierte desde este momento en el primer aviso para los espectadores.

La llegada de Morgan y Dakota supone un rayo de luz, sobre todo porque Morgan se percata inmediatamente de la situación de su amigo y no tarda en ejercer de consejero y tomar la batuta para volver a demostrar que es el pegamento que une al grupo y el encargado de aportar esperanza. La larga conversación entre ambos resulta necesaria para conocer mejor qué es lo que ronda por la cabeza de John, que confiesa que ya no sabe cómo debe actuar en este mundo en el que los límites entre el bien y el mal a veces son tan difusos. Los esfuerzos de Morgan dan sus frutos cuando John accede a ayudarles a cruzar el puente, cambiando la tónica del episodio.

La verdad sobre quién ayudó a Morgan

Dakota en el 6x08 de 'Fear The Walking Dead'

El paso del escenario lúgubre de la cabaña al exterior nos brinda una imagen más esperanzadora, pero los problemas no tardan en aparecer cuando se ven atrapados en medio del puente por culpa de una horda de caminantes. La acción cobra su protagonismo de forma puntual con una de esas escenas que tanto nos gustan en la que los protagonistas quedan con el agua al cuello. Dakota, Morgan y John unen fuerzas y consiguen acabar con la amenaza, pero todo se vuelve mucho más turbio cuando la verdad sale a la luz. Cara a cara con John, Dakota confiesa que estuvo implicada en la muerte de Cameron, palabras que le hacen actuar de forma impulsiva y que terminan con la joven disparando a John.

Morgan reaparece buscando a su amigo, hasta darse cuenta de lo que ha hecho Dakota. La joven sigue en un estado de nerviosismo mientras la duda sobre la supervivencia de John sigue en nuestras mentes. En ese instante cada movimiento cuenta, pues Morgan debe decidir cómo proceder con toda la información que acaba de desvelarse. Ha descubierto que Dakota fue quien le ayudó a sobrevivir cuando la líder de Los Colonos le dejó abandonado y malherido, pero también sabe que no puede vengar la muerte de John porque la joven es la única opción que tiene para liberar a Grace y al resto de las garras de Virginia.

Trágico desenlace

June acude a auxiliar a John en el 6x08 de 'Fear The Walking Dead'

Llegamos al final del episodio con un exceso de información y con varios giros inesperados con los que consiguen mantener nuestra atención hasta el último momento. De hecho, no es esta la secuencia final cuando desvelan que John no ha logrado sobrevivir, mostrándonos a June corriendo hacia él y descubriendo que jamás volverá a estar con el hombre de su vida. La cámara lenta utilizada en esa escena incrementa el dramatismo e intensifica el sentimiento de tristeza que inevitablemente nos invade al ver cómo June se rompe al tener que acabar con ese John convertido en caminante.

Esta impactante muerte sigue una estrategia ya vista antes en esta misma serie, cuando Nick fue asesinado a manos de la joven Charlie ante la desesperación de Luciana y Alicia. La historia se repite con este golpe de efecto que evidentemente tendrá sus consecuencias más adelante. Además, de esta forma, los guionistas nos vuelven a recordar que nadie está exento de la muerte y que cualquier cosa puede suceder cuando menos lo esperemos.