'Fear The Walking Dead', renovada por una séptima temporada

Por si alguien tenía alguna duda, tenemos zombies para rato. AMC ha anunciado la renovación de 'Fear The Walking Dead' por una séptima temporada. La noticia llega una semana después de que el primer spin-off de 'The Walking Dead' finalizase la emisión de la primera parte de su sexta temporada un episodio antes de lo previsto originalmente y en la misma semana que su segundo spin-off, 'The Walking Dead: World Beyond', ha despedido su primera temporada.

Alycia Debnam-Carey en 'Fear The Walking Dead'

Aún no se ha fijado una fecha para el regreso de la sexta temporada. Por ahora, la próxima dosis de 'The Walking Dead' llegará en forma de un especial temático navideño de 'Talking Dead', que se emitirá en Estados Unidos próximo el 13 de diciembre en AMC+. Y no será hasta el 28 de febrero que el buque insignia, 'The Walking Dead', estrene el primero de sus seis nuevos episodios.

#FearTWD has been officially renewed for Season 7! pic.twitter.com/sGDpLLuQQ3 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) December 3, 2020

"Fue desgarrador no poder llevar al 6x08 porque es un episodio asombroso", declaró recientemente el productor ejecutivo Scott M. Gimple sobre el precipitado final de la sexta temporada. "Es un episodio muy importante en la historia de la serie. Será un comienzo increíble. Hemos estado trabajando durante muchas semanas, si no meses. 'Fear the Walking Dead' no ha hecho más que empezar. Tenemos el resto de la sexta temporada para terminar mientras estamos trabajamos en la séptima temporada".

¿Cuál será el siguiente paso?

La primera parte de la sexta temporada nos dejó con el grupo de supervivientes protagonista dividido por culpa de Virginia (Colby Minifie). Morgan (Lennie James), por su parte, está decidido a reunir a sus compañeros de nuevo para formar un frente unido contra la pragmática líder del grupo de los Colonos, pero no parece que todos estén por la labor.