La ciencia ficción de 'The Nevers' y 'Fear the Walking Dead', entre los estrenos de la semana del 12 de abril

Las plataformas no dan síntomas de agotamiento y arrancan otra semana con una decena de títulos inéditos y regresos, que van del biopic a la fantasía victoriana.

Alejandro Rodera

La ciencia ficción jugará un papel fundamental en los estrenos de la semana. En el apartado de los regresos de ese género nos encontramos con 'Fear The Walking Dead', que lanza la segunda parte de su sexta temporada en AMC España, mientras que en el bando de las novedades hay dos títulos tan diferentes como 'La Guardia', que lleva el particular estilo de Terry Pratchett a Movistar+, y 'The Nevers', en la que Joss Whedon y HBO viajan al Londres victoriano para darle poderes sobrenaturales a un grupo de mujeres marginadas.

La plataforma estadounidense también estrenará la ficción nórdica 'Bienvenidos a Utmark', ambientada en un recóndito pueblo noruego que deja perpleja a su recién llegada maestra. Dentro de las fronteras europeas también se ubica el thriller británico 'Traces', que recalará en Filmin. Y si nos vamos al otro lado del mundo aparece la comedia australiana '¿Por qué sois así?', que sigue a un inquieto grupo de veinteañeros.

Regresando al continente americano, Netflix ofrecerá la sitcom familiar '¡Papá, córtate un poco!', con Jamie Foxx, y la segunda temporada de 'Luis Miguel: La Serie'. Por su parte, Disney+ apuesta por la dramedia deportiva 'El míster' y FOX España arranca con la emisión de la segunda entrega de '9-1-1: Lone Star'.